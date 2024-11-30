【三重彩地帶】肯「奮鬥」總有出頭天

「奮鬥心」上場直路受阻仍只負乘多。

第3場五班1200米泥地，黃寶妮5W走位全在1至3之內，其中兩匹泥地頭馬均來自文廐，今場騎練合作的「錶之多多」屬前置型且只負112磅，獲其他馬匹受讓至少14磅，放出叫胡。

「快馬加鞭」上場四班同程強組入位，落班當然秤先，上季五班同程排10檔照贏，排外檔無礙發揮。「星火燎原」季內兩次影相僅敗欠點運氣，今次2檔走位慳一點可望提高勝算。「高明力量」上場慢閘敗不足據，跑番前次同程上名的水準在此也夠爭。「世界籐王」前次同程力追五班實力指標「醒目勇駒」，賽績夠說服力。

第8場三班1650米泥地，伍鵬志出4駒，最想交代非「奮鬥心」莫屬，田谷泥試勻，唯一上名正是前次同程配潘明輝，今次路程及配搭均是最佳，冇理由唔搏。

「手到再來」似是電兔角色，但同程曾力拚「魅影獵飛」獲亞，實力絕不下風，況且近仗走勢亦見回勇。「精英雄心」上季尾贏日賽同程姿態誇張，上次1.6倍倒灶未知是否夜賽不合，今日在陽光普照下角逐隨時回復真身。「精彩動力」黃智弘能贏，換上麥道朗可提升兩三個名次。「德心知遇」上周日泥地1200米入Q，乘勇匆出增程，蔡約翰也有這一招。■海東