【耀眼精選】自動自覺來頭唔嘢小

雖然冇對上兩次日賽有近廿隻不明物體咁大陣仗，不過連埋補出嘅「赤壁」，今期都有9匹新馬登場，比較特別嘅係「自動自覺」。翻查資料，對上一次有插三班嘅2歲初出PP，已經係2018年12月29日嘅「勞動創造」；至於對上一匹2歲北半球自購馬一出即勝，要數到2010年12月23日作地標戰嘅「先鞭直前」，一出贏四班賽。而既係2歲自購馬又可以一出即贏三班，年代更久遠，響差唔多30年前嘅1994年5月18日，愛倫、馬佳善年代嘅「鴻福齊天」，符合呢兩個條件。

「自動自覺」出自Dandy Man，前短途馬王「幸福指數」毫無疑問係呢個父系最具代表性嘅香港子嗣，後駒當年在港初出因為過咗元旦加1歲，實際仲係2歲尾未夠3歲。「自動自覺」日後成就及唔及得上「幸福指數」係後話，但筆者睇好呢匹新丁未來發展，初出跑直路賽有賠率值得一試。

至於第2場「膨才」響澳洲試過兩次閘，首課800米造46秒77全日同程最快一組時間掄元，而跑第2名嘅Cryptonic之後4戰1W1P；第3名Chief Witness至今有2W響手。第2課1000米閘再造59秒45全日6組同程最快時間兼大炒對手接近10馬位，比最接近一組快9線。「膨才」來港後再試多4課閘，刻意留後肯追馬，初出有力一戰。