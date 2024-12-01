【分秒在握】布文繼續反彈有歡星

布文自從11月3日贏完「增強」後，就一直守齋，直至剛周三方憑「耀寶駒」打破悶局，而且贏埋「黑桃火箭」起孖。既然騎者已扭轉劣勢，今次手握重兵無理由退縮，其中「皇仁歡星」搏輸後捲土重來，補中在望。

其實一直以來，筆者對於布文的評價甚高，論騎技甚至不下於潘頓，只不過一來騎者44歲年紀已不輕，加上夥拍「雲絲仙子」已贏盡榮譽，爭名逐利心或許未必太強烈；二來騎者跑法慣於後追，在跑道偏差嚴重的日子，就不多不少會影響發揮，不過跑到大賽，布文始終係一等一高手。

國際賽周快來臨，不少外隊人馬已到港，作為頂流好手，怎會甘於人下？今次布文坐騎質量兼備，甚至贏出騎師王亦不意外，其中列陣第9場四班1400米草地的「皇仁歡星」，就值得高度留意。此駒上季跑過3仗近而無威脅，踏入今季轉4歲，表現卻有突破性進展，季內首仗出爭田草1200米，埋門票數急跌之下，雖然仍屬19倍冷門，但就有本事由包尾追回第5只輸個多馬位，並造出全場最快末段時間22秒1，已露一手。

上仗「皇仁歡星」增程初跑1400米，長力有疑問之下，臨門再次票數急跌，結果一改跑法之下，跟前面對路程專家「勇冠群英」，居然有能力在叮噹馬頭下僅僅飲恨得第2，但就已經壓倒再出輕鬆補中的「但求開心」，賽績可以話係相當硬淨，今次無論後追還是跟前，都信「皇仁歡星」可以順利反勝。

■長風

第9場 6皇仁歡星 5勇冠群英

12卓越蒨鋒 4川河型駒