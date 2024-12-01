之前遇頭馬荒　布文：我到底出錯什麼？

將於週三(12月4日)晚上在跑馬地馬場爭取衛冕浪琴國際騎師錦標賽的何澤堯，於今日的沙田賽日中大演帽子戲法，3勝頭馬，為週三的浪琴國際騎師錦標賽一壯聲色，此外，另一位將於週三角逐浪琴國際騎師錦標賽的好手布文、以及練馬師廖康銘也於今日的賽事各取得3場勝仗。

只不過在4日之前，何澤堯於上週三(11月27日)的谷草夜賽憑「添開心」贏得他在港的第600場頭馬里程碑，成為香港賽馬史上第11位能在港贏得600場或以上的騎師。今日他憑「膨才」、「星火燎原」及匆匆再出的「添開心」增添3場頭馬進賬。

當中「添開心」在週中贏馬後只進行游水及踱步操練，馬兒在今日的賽事中作其第22次上陣，結果取得其出道以來的第5場頭馬。

何澤堯說：「『添開心』其實仍帶點新鮮感，此所以牠今日出閘迅速且能居於前列競跑，牠較少在沙田上陣，因此我認為牠喜歡在轉換環境下出賽。」

「對於能參與國際騎師錦標賽，我感到很雀躍，無論如何，我每場賽事都會全力以赴，且看最後成績如何。」他續說。

於去年的浪琴國際騎師錦標賽中，何澤堯締造歷史，成首奪此項盛事冠軍的華將，今年他將與來自全球各地的鞍上好手，包括潘頓、麥道朗、莫雅、布文、田泰安、杜苑欣、金美琪、巴米高、川田將雅、布宜學、簡國能，於週三在跑馬地馬場角逐浪琴國際騎師錦標賽的4關賽事。

何澤堯今日憑蘇偉賢馬房的初出馬「膨才」在第四班1200米中取得一個好的開始，繼而在第五班的泥地1200米中夥拍徐雨石馬房的「星火燎原」取得孖寶，之後再憑「添開心」完成今日3場頭馬的佳績。

經過今日的賽事後，何澤堯在季內累積20場頭馬，僅次於44場的潘頓及24場的布文。布文今日則憑「堅有利」、「精英雄心」及「皇仁歡星」連中三元。

剛於上週三兩勝頭馬的布文說：「能贏馬始終是好事，我也慶幸今日我的坐騎能交出好走勢。於過去的一個月我曾遇到阻滯，有2至3次賽日於賽後我甚至反問自己：『到底出錯在甚麼地方？』」

「而其他的賽馬日即使未有頭馬進賬，但我的坐騎也能跑入三甲。展望國際騎師錦標賽，坐騎能否爭勝每每取決於排檔，然而，我知道只要編配到合適的坐騎，我便可以有信心取得好成績。」布文續說。

下次香港賽事將於12月4日星期三晚上在跑馬地馬場舉行，當晚將上演浪琴國際騎師錦標賽。