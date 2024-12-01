【賽後報告】嘉應獎昇塞足全程　潘頓有解釋

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢時，貝知仁表示，他獲指示讓「精明選擇」試圖領放。他說，他按該等指示於早段催策坐騎，以嘗試超越「加州代表」。他說，當坐騎未能帶離該駒時，他持續鼓勵坐騎上前，儘管他同意小組的觀點，即他在此情況下讓坐騎於早段以過快的步速領放。由於貝知仁是賽首次在港上陣，小組告誡他在類似情況下應展現較今次為佳的判斷力。練馬師伍鵬志確認所發出的指示。

賽後，班德禮報告，當坐騎開始墮退時，他覺得「神行百變」或有不妥，遂於末段未有持續全力催策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第2場：「滿好世界」流鼻血。「金玉良言」入閘困難。小組認為其閘廂行為及表現均難以接受。「金玉良言」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第3場：「極速之星」賽後被發現右邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此鼻孔內血液獲確定並非源自肺部，此駒不被視為流鼻血。賽後，賀銘年報告，他須於早段催策「世界籐王」以保持後列位置，但坐騎沿途走勢欠順，表現令人失望。

賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「錶之多多」領放，但坐騎出閘笨拙，急促向外斜跑及失地。她說，坐騎因而於早段居於較後位置，早段及中段沿途在「華麗活力」之後走外疊之際不願穩定走勢。她說，坐騎因而在直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第4場：「心想事成」氣管內有很多血。賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「八心八箭」領放，坐騎儘管受催策，但於早段未能超越內側馬匹，因而大部分途程在沒有遮擋下走外疊。她又說，坐騎因而在直路上受催策時未能追前。賽後，賀銘年報告，第2次上陣的「深心星」於趨近900米處時內閃，其後不久於轉彎時外閃橫越「寶麗生輝」，並勒避該駒。「深心星」必須在香港的轉彎途程上試閘及格後，才可再次出賽。

第5場：被查詢時，潘頓表示，「嘉應獎昇」出閘笨拙，其後不久在窄位競跑。他說，他須勒避，導致坐騎昂首及失地。他又說，坐騎因而居於較預期為後的位置。他進一步表示，他選擇跟隨「水晶酒杯」上前，因為他覺得這將讓坐騎有最佳機會推進上前。他說，自500米處起，「水晶酒杯」未有加速，坐騎在該駒之後嚴重受困而未能望空，他在該處預期看來正受催策的「當家精神」會墮退。他又說，當「當家精神」在「水晶酒杯」內側保持位置時，坐騎持續受困而未能望空直至接近100米處，他在該處能夠開始催策坐騎。他說，坐騎於末段居於「縱橫萬里」與「當家精神」之間的窄位之際再次未能被力策。

第7場：賽後，麥道朗報告，儘管「精算暴雪」陣上走勢令人滿意，但在直路上對催策未有交出強勁反應，或不適應首次在全天候跑道上作賽。艾道拿報告，「狀元及第」於躍出時嚴重失蹄，因而失地及居於後列。

第8場：「奮鬥心」在配鞍房內重新裝上右前蹄的蹄鐵。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「手到再來」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

於宣佈出賽時，「旌鷹」與「時尚歡欣」均申報騎師為賀銘年。小組確定賀銘年已落實策騎「旌鷹」。因此，小組批准「時尚歡欣」改由蔡明紹策騎。賀銘年因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2000元。賽後，蔡明紹報告，坐騎在領放下太過搶口，因而在直路上衝刺乏力。

第9場：希威森因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2000元。巴度因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2000元。賽後，巴度報告，「大利好運」大部分途程須在沒有遮擋下走大外疊，因而在直路上未能以勁勢衝刺。

第10場：賽後，班德禮報告，他在直路上對「翹峯」的動作有些疑慮，因而於末段在坐騎處於不具競爭力的位置時將坐騎收慢。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。