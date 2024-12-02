【國際賽晨操】澳洲三位倉主做主角　游達榮好拍檔露面督操

國際賽海外賽駒今朝晨課大軍壓境，當中絕大部份俱有參與操練，人物方面就係今年重臨嘅澳洲幫人馬，3位倉主今朝全數露面督操，包括馬漢雅，菲敦盟與高亮能，而身為馬會賽馬產品主管關斌德，分屬鄉里同聲同氣，亦有在場親自接待。

難得今年澳洲賽駒重臨，更難得係實力分子，而身為游達榮昔日親密戰友嘅馬漢雅，呢位冠軍級人馬首度派馬遠征，「摯誠推介」將會出戰香港短途錦標，接受官方訪問，佢對於馬匹運港後適應水土程度滿意，雖然初跑右轉場地，但來港前於澳洲訓練場地，已經作出針對性訓練，而佢亦認為馬匹持續進步，馬匹抵港後顯得相當開心，並期望周日可以發揮最佳水準。

來自菲特文家族嘅年青練馬師菲敦盟，與及高亮能，分別於香港瓶與香港一哩錦標俱有惡馬在手。雖然菲敦盟透露「不戰而勝」因筋腱傷勢休養一年，剛戰久休復出於維省冠軍錦標跑第3，佢認為復出跑2000米志在熱身，始終本身以2400米最首本，而馬匹來港後雖然跌磅4-5kg，但距離開賽尚有數日時間，絕對可以逐漸復原，而菲敦盟表示明早將會安排草地操練，進一步仄試馬匹狀態。

仲有就係高亮能旗下「好天朗」，今年少了香港馬王「金鎗六十」，大大增強了今次遠征信心，典型性能屬於一匹擅長留前鬥後之馬，薛恩對於馬性固然了解，加上騎者對於香港策騎環境相當熟悉，對於今場出戰香港一哩錦標，機會抱着樂觀。