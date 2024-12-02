【國際賽晨操】未見爵爺心靈尚在　練馬師親操鮮紅葉

今朝國際賽海外賽駒操練熱鬧，來自北半球同埋日本賽駒，成為焦點所在，當中成功冧攤巴林國際錦標嘅「飛舞心靈」，雖然喺香港盃未必係最頂尖嘅級數，不過有位矚目馬主，就係昔日曼聯神奇領隊費格遜爵爺，未跑已經為呢匹馬加咗好多印象分，而馬迷亦好期待費爵爺愛駒嘅今屆賽事嘅出現。

雖然爵爺未見蹤影，不過「飛舞心靈」今朝露面第二日，已經喺大跑道跳番課，當然係畀馬匹認真適應吓場地，而隨行兩位女助手亦對馬匹相當緊張，一位負責牽引另一位就負責傍實隻馬操完返隔離營。

法國賽駒之中，曾經出戰日本盃嘅「鮮紅葉」，今朝亦係到港後嘅第二日操練，不過策騎助手就唔同咗樣，認清楚今朝騎住踱步嘅，正係訓練「鮮紅葉」嘅練馬師顧永賢，親自於大圈踱一圈，然後行返隔離營，周圍望檢視馬腳之餘，不時輕撫鬃毛，睇嚟對於馬匹適應環境都好滿意。

至於東瀛兵團方面，今朝首匹出戰嘅「賢德之君」，亦成為全朝唯一於草地出試馬匹，至對面直路開步慢跳，毛色深潤相當搶鏡，相比之下，成為香港瓶熱門重心「橡木城」，今朝首朝露面只係快踱一圈輕抒步伐，但毛色光澤麻麻，睇吓跟住呢個星期幾課操練，會唔會有煥然一新觀感。