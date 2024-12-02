【賽馬以外】泊好碼頭　就唔使愁

今個禮拜三就係國際騎師錦標賽，又係睇啲高手較量嘅最佳機會，筆者記得大約8至10幾年前左右，啲練馬師唔太鍾意派馬喺騎師賽出擊，因為擔心唔知抽到咩騎師，搞到有部分騎師賽場合變成廢馬大混戰，啲騎師又無癮，心諗難得嚟香港參與呢啲盛會，竟然變咗騎騾仔，成件事都幾滑稽，同埋嗰時啲配馬冇咁公平，輕磅騎師焗住要騎低分啲嘅輕磅馬，所以有段時間田泰安都話就算有份參與騎師賽，佢因為輕磅就成日騎啲冇乜機會嘅大冧巴賽駒，都幾無癮。

至於依家嘅騎師賽，練馬師成績好嘅都有獎金，大大增加各位倉主派馬意欲，一場隨時有6、7匹餐士馬，同埋配馬制度都愈嚟愈公平，基本上每個參加嘅騎師仲有1、2匹實力馬喺手，難怪近年都好少騎師可以贏兩關封王。咁今季又點？睇落何澤堯機會好突出，但潘頓啲坐騎檔位好，如果吼冷，不妨留意吓簡國能啦！

不過，筆者今次並唔係想講騎師賽，因為想趁騎師賽睇吓啲目前在港發展嘅外籍嘅發展情況。大家都知周三晚有4場騎師賽，咁喺香港發展但冇份玩嘅騎師，最多只得5匹坐騎，而睇吓周三騎師分場表，法國好手巴度只得尾場有坐騎，董明朗又係騎1駒，賀銘年同艾道拿就騎2駒，就知呢幾位面對困境。反而霍宏聲、希威森就其餘5場賽事騎足，就知呢兩位好手似乎唔愁冇支持，兼且建立好自己嘅線路，泊好碼頭，絕對唔使愁。

當然，如果計今季演出同埋成績，霍宏聲就好過希威森，森仔今季其實都算失準，但呢幾季真係攞到唔少支持，呂健威、希斯、韋達都成日搵佢幫手，只要佢遲啲手風順啲，又或者自己醒神啲，問題不大。反而霍宏聲以廖康銘作為長線合作夥伴，暫時嚟講都算非常成功喇。

唔覺唔覺今季已經係霍宏聲在港策騎嘅第4季，但佢原來只得22歲，佢當初以霍利時囝囝嘅身份來港，真係有辣有唔辣，好處就係有老竇全力支持，幾乎將所有好馬都畀晒佢騎，壞處就係呢個霍廐影子主帥身份，亦令到比較難爭取支持，當時都有啲練馬師覺得霍宏聲應該都係以霍廐馬優先，自然唔會搵佢跑自己馬房嘅馬。而大家都知前幾季霍廐唔算強，咁霍宏聲係有穩定支持，只係爭成績就唔易。

到咗霍利時突然劈炮唔撈，留低霍宏聲自己一個喺香港打拚，表面上似乎係辛苦啲，但亦造就到佢可以同更多唔同倉主合作，睇番對上3季佢都有逾20W，上季就有28W，今季已經贏咗一半有14W，主因當然係同佢關係好好嘅廖康銘非常強勢。作為騎師，始終香港有潘頓、布文呢啲好手喺度，但要好似佢哋咁呼風喚雨，現階段冇咩可能，反而盡量搵到啲彼此能夠合作嘅倉主，泊好碼頭可能先係出路。廖康銘上季開倉，馬房未必太強但正值用人之際，霍宏聲幫佢贏咗12W，今季廖廐大爆發，聲仔點會唔受惠，睇吓佢最終拎到咩成績啦。

■山無陵