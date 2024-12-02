【周日國際賽】輝哥：遨遊氣泡勇況或超越上年輸畀金鎗時

練馬師姚本輝今年將派出3駒出爭12月8日星期日在沙田舉行的浪琴香港國際賽事，他相信旗下3駒當日均可交出優異的表現而跑得接近。

自從於1999年派出「靚蝦王」攻下首屆的香港短途錦標後，姚本輝再憑「蓮華生輝」2007年及2009年增添兩場香港短途錦標頭馬進賬。今年他旗下的「遨遊氣泡」將挾新勝的餘威而臨強攻一級賽浪琴香港一哩錦標1600米，而兩匹廄侶「直線力山」及「觔斗雲」則雙雙角逐一級賽浪琴香港盃2000米。

麾下3匹浪琴香港國際賽戰駒當中，姚本輝不諱言「遨遊氣泡」將是一級賽浪琴香港一哩錦標的爭勝要角。上仗剛攻下二級賽中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標的「遨遊氣泡」，於上週四 (11月28日) 在麥道朗胯下進行了一課草地快試，以1分23.4秒 (分段時間為29.9、30.4及23.1秒) 完成1200米途程，姚本輝對馬兒這一課草地快試的表現十分滿意。

他說：「『遨遊氣泡』現正處最佳狀態中，而麥道朗亦是此駒的最佳配搭，他對馬兒十分瞭解。馬兒現時仍在進步中，牠今年的態況絕不比去年在此賽中僅不敵『金鎗六十』時遜色。」

「『遨遊氣泡』性能廣泛且跑法機動，馬兒相當聰明，不論置前或留後，或者是任何一個位置，牠都能交出水準，相信週日之戰牠可以有優異的演出。對手方面，另一匹主隊馬『錶之銀河』及日本代表『神志勇進』將會是最大的威脅。」

「我麾下另外兩匹參戰國際賽的馬『直線力山』及『觔斗雲』進度亦好，兩駒的狀況及時有所提升，牠們亦均在佳態之中，事實上，這兩駒都是鬥心濃烈之輩，可望能在週日走得接近，事實上兩駒上仗在中銀香港馬會盃中均見表現不俗。」姚本輝說。

配搭方面，「直線力山」將交由艾道拿執韁，而「觔斗雲」則由艾兆禮主策。

「於週日的4場一級賽中，我認為今年我們主隊佔了其中3場甚具爭勝機會，包括了盃賽、一哩錦標及短途錦標，瓶賽則不能否認外隊馬的實力確相當強勁。」姚本輝補充說。