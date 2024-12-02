想再贏IJC？安仔話今次有匹坐騎好有機會...

2024年浪琴國際騎師錦標賽將於週三（12月4日）晚上在跑馬地舉行，並已於今早完成騎師配馬。本地代表田泰安在結果公佈後預計今屆賽事的競爭將會相當激烈。

田泰安力爭繼2019年後第２次在此項錦標賽奪魁，他在4關賽事的坐騎分別是「知道長勝」、「金獅勝將」、「豐盛」及「鈁糖武士」。他將與潘頓、何澤堯及布文代表中國香港出戰今屆賽事，4人均曾揚威這項騎師挑戰賽。

田泰安說︰「我認為機會較突出的是『知道長勝』。馬兒今仗抽得好檔（2檔），而且牠一直表現良好，上仗更以佳勢掄元。今屆賽事的競爭勢必相當激烈，似乎每名參賽騎師均具爭勝機會。」

由沈集成訓練的「知道長勝」將角逐浪琴國際騎師錦標賽首關賽事1000米。浪琴國際騎師錦標賽是全球獎金最豐厚的騎師挑戰賽，冠軍騎師可獲60萬港元的獎金，而田泰安將第6次參與這項盛會。

今年浪琴國際騎師錦標賽共有12位騎師上陣，當中的海外騎師有莫雅（英國）、麥道朗（紐西蘭）、簡國能（愛爾蘭）、布宜學（英國）、川田將雅（日本）、杜苑欣（英國）、金美琪（澳洲）及巴米高（法國）。

浪琴國際騎師錦標賽合共設有4關賽事，每位騎師將按坐騎在每關賽事的名次獲得分數，計分方法為頭馬12分，亞軍6分，季軍4分。在4關賽事中累積分數最高的騎師將贏得浪琴國際騎師錦標賽冠軍。

「金獅勝將」將在途程為1650米的浪琴國際騎師錦標賽第2關上陣，並須克服自第12檔出閘的不利因素。「豐盛」季內有3仗僅以不足一個馬位之差落敗，此駒將出戰途程同為1650米的第3關賽事，力求取得在港首場頭馬。

田泰安在浪琴國際騎師錦標賽尾關的坐騎是「鈁糖武士」。該駒的練馬師方嘉柏在4關賽事中共派遣8駒上陣。參賽練馬師的計分方法與騎師一樣，當晚累積分數最高的練馬師可獲得30萬港元獎金。

田泰安說：「我認為有力爭勝的賽駒均抽得好檔，相信會令競爭相當激烈。『鈁糖武士』向來表現良佳，但今仗要克服不利檔位（9檔），但我想這會是一場精彩的賽事。此賽作為尾關一定會很精彩，而且相信會是決勝的一關，陣上有好幾駒均勝望不俗。」

潘頓曾3奪浪琴國際騎師錦標賽冠軍（2017年、2020年及2021年），今年將在4關賽事策騎「囍眼光」、「飛騰騅」、「唯美主義」及「日馳千里」上陣，4駒分別排5檔、2檔、4檔及1檔出閘。

潘頓說：「我會希望坐騎實力較佳。現在看來我的任務頗為艱巨。『日馳千里』上仗勝出一項水準較低的第四班賽事，牠出閘迅速並成功把握這優勢，但牠今仗升班作賽。『飛騰騅』今仗將角逐第四班賽事，而牠已有一段長時間沒有出賽。」