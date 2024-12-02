12位IJC參賽騎師簡介　何澤堯打衞冕戰！

國際騎師錦標賽明晚於跑馬地馬場舉行，有12位世界級好手於4關賽事比併，去年勇奪冠軍的華將何澤堯剛戰手風順，連中三元為自己造勢，今日舉行配馬儀式，何澤堯非常有運，頭3關坐騎上仗非冠即亞，近績相當好，有望冧莊騎師賽。

今日國際騎師錦標賽配馬儀式，4位香港代表潘頓、何澤堯、布文及田泰安，加上新西蘭代表麥道朗都有到場，何澤堯騎師賽頭3關獲配「勝萬金」、「歡喜福星」及「銀進」，3駒上仗非冠即亞，當中「銀進」上仗正是由他策騎勝出三班谷草1650米，今次人馬再度合作兼由12檔變2檔，大有機會再下一城。而同馬房「歡喜福星」上仗轉爭谷草一哩入Q，證明並不是只擅跑泥地。頭關「勝萬金」上仗由頭放到尾開齋，當銳分子升班孭輕磅力爭連捷。至於尾關三班1200米，何澤堯抽到「時尚風趣」，此駒今季首戰即贏此程，其後兩仗受制於12檔才落敗，今次排6檔，或有不同演繹。

第7場「銀進」馬主陳永光女兒得知愛駒抽到何澤堯時，即場興奮歡呼，何澤堯受訪時感謝馬主從見習生時期已經開始支持，今次「銀進」抽到2檔好位，再跑首本谷草1650米，希望可以再幫馬主贏馬。

何澤堯對冧莊國際騎師錦標賽亦有一定信心：「好開心上年可以把握機會奪標，我對今年每匹參賽馬都有信心，因為全部都有近績支持，會盡力跑好每一場賽事。」