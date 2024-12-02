今期1000萬三T　方仔頭尾兩關出5隻！

今次周三舉行浪琴國際騎師錦標賽，全晚跑9場賽事，盛事當前吸引全城目光，兩大彩池三T及六寶獎更發放1800萬元！馬會從儲備撥出多寶，預計10元一注獨中，六寶獎可獲得800萬元，三T更隨時高達1000萬元，又是馬迷刀仔鋸大樹時候！方嘉柏派馬積極，必吼「歡喜福星」。

谷草素來是方嘉柏的出擊主場，練者今次派13駒屯重兵，搏殺胸有成竹！三T頭關第5場四班1650米（騎師錦標賽第2關），柏廐「歡喜福星」季內4戰共取3亞1季全上名，演出準繩，何澤堯抽中師傅戰駒，可捧做膽。廐侶「飛騰騅」則季內復出，對上3戰非冠即亞，最近試兩課閘操勇，抽到潘頓主轡亦強，排2檔也易發揮。三T次關第6場四班1200米，巫廐「妙玲瓏」上仗同程排12檔都追得殿軍，上季也曾在同程連捷，馬房專誠用巴米高操刀，排6檔條件四正，秤先！

三T尾關第7場三班1650米（騎師錦標賽第3關），方嘉柏有3駒攻堅，「大千眼界」近兩仗俱贏且抽到名將莫雅執韁，真正人強馬勇。「銀進」抽到合作贏過4次的最佳拍檔何澤堯，新勝馬後上威力可期完全展露。「獨角獸」則抽到布宜學主轡，上季取得5捷反映實力雄厚，今季跑過兩仗已熱身充足，賽前再試兩課大閘，動態積極，必要提防。