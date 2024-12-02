【8駒大堆頭】騎師錦標賽夜　希斯例有馬贏！

今次周三國際騎師錦標賽，除了一眾參賽的精英騎師磨拳擦掌，志切爭奪冠軍寶座，不少練馬師都想出風頭，期望在此世界矚目晚上成為焦點，澳洲籍練馬師希斯正是其一，此倉近4年在騎師錦標賽夜例有馬贏，成績相當好，今次又派出8駒包括「飲杯」、「建測羣英」、「環球英雄」、「青春力量」、「久久為攻」等應戰，各位要優先考慮。

希斯回流香港練馬已有4季，4次國際騎師錦標賽夜都有馬贏，當中「人和家興」、「佳運發」及「好友心得」更贏出騎師錦標賽關次，此位練者絕對身體力行支持此晚盛事。今年騎師賽4關最高分練馬師繼續有特別獎金，冠軍可以獲得30萬元、亞軍12.5萬元及季軍7.5萬元，希斯今期又見動員8駒上陣，相信全晚都會展開攻勢。

第3場四班1650米，「青春力量」前仗曾在五班輕勝對手兩個半馬位，到上次回升四班跑谷草一哩排9檔，全程三疊無遮擋下，輸3乘多得第7名，今次排2檔只要際遇較佳，已可再現威力，再用楊明綸亦料賠率有分頭，必要再追。

第5場四班1650米的「金獅勝將」，前仗在田草大場只敗於及後上三班亦入Q的「共享富裕」，反映能力，今次轉爭谷草可賺到級數，埋門再在從化試課泥閘才跑，小心開齋就在今仗。

第6場四班1200米的「環球英雄」，本身季內3戰均見所負不遠，血統不俗之3歲馬，熱夠身在四班會有作為，專誠用杜苑欣策騎，戰意亦十分旺盛，可期拚入三甲。

第7場三班1650米的「建測羣英」，上周三被「黑桃火箭」以鼻位趕過屈居第2，可說是運氣使然，隔一周匆匆再來，幕後誓要補中交代。第8場三班1200米的「飲杯」，前仗同程輕勝「精選威」重開勝門，亦是配合出擊分子。尚有第9場「久久為攻」跑谷草亦夠忠心，突然增程上1800米，用王牌要吼實。