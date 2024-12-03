【蹄聲妙影】小心唇膏漬　水洗都唔清

每年香港國際賽事(HKIR)，馬場及投注站都有唔少主題布置，甚至乎馬會行政大樓外都會掛起大型海報，有埋電車襯托下，睇遠睇真係好有動感，而且仲散發到香港情懷。

此外，今年馬會亦整咗一條歷時1分鐘嘅HKIR宣傳片，點知發現有半秒擸到戴緊口罩嘅東星，由此可推斷呢個Shot係疫情嗰時拍攝，睇嚟導演想藉此帶出一個訊息，就係儘管香港幾年前受到疫情嚴重打擊，但馬會仍可一直「馬照跑」，維持回饋社會，如今復常仍須僅記得來不易，時刻心存感恩。

其實，馬會對傳媒向來關顧，每年HKIR都會派發主題外套畀傳媒同佢哋自己啲前線同事着，後者做官方訪問騎練時，更可增強視覺宣傳效果，而今年設計上打破傳統以白色為主，個個有讚冇彈，有行家仲話會自費買多件畀佢伴侶，可見今年件主題外套幾受歡迎，可是日前有位行家一開光，就喺烽火台畀人哋杯咖啡淋濕咗，好彩唔係唇膏漬，否則水洗都唔清！

心水提供:

第三場(4)相映紅+(11)久久為金

第九場(3)超超比+(12)久久為攻

連贏及位置Q過關 2串3 共8注

騎師王:杜苑欣

■東星