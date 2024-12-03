【分分制勝】氣泡強戰G1　麥姚夾檔實「得」

麥道朗與姚本輝去季合作17次，取得4冠4亞2季5殿，僅「萬事快」兩仗不入前4名，期間曾連續7駒跑入三甲，包括「遨遊氣泡」揚威G1董事盃。踏入今季，這對騎練組合再以「遨遊氣泡」勇奪G2馬會一哩錦標，將以強勢問鼎正本戲香港一哩錦標，據悉台前幕後均有一定信心。進軍大賽前夕，麥道朗繼續得到姚廐支持，首度接手出策新勝馬「你知我得」，機會值得看俏。

第6場四班1200米，「你知我得」今季主攻跑馬地短途，一連3仗均拚入三甲，剛戰更成功打開勝門，已找到最佳出路。無疑上場所造締速只屬一般，本身也是賺盡形勢，最終亦只以頭位之微力壓亞軍「智勝攻略」，能力未見突出。不過，「你知我得」勝後工夫非常積極，連番拍跳之餘亦試大閘，11月19日出試1200米泥閘，「你知我得」仍由霍宏聲執韁，起步第1匹彈出，之後留力拖至第5位，末段再從中檔殺上，迅速交出好反應，以第4名衝線，過終點後突然自動加速，超越所有同試對手，餘勢了得。到剛周日安排拍跳，「你知我得」沿途追趕「皇龍飛將」，翻步輕快有勁，身色絕靚，論態更勝贏馬時候，進步顯著。今場霍宏聲騎了另一匹新勝馬「炯炯有神」，但「你知我得」比對手少孭7磅，更重要是續抽內檔，麥道朗亦擅長以快打慢，可望再度突圍。

■明治朗