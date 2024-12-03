鍵琴高奏強攻香港盃　馬主指最強對手係馬王馬后

「鍵琴高奏」是2023年一級賽日本打吡大賽盟主。

「鍵琴高奏」於周日角逐2000米香港盃，力爭成為該賽自升格為一級賽後，第7匹奪標的日本代表，屆時牠將與「浪漫勇士」同場較量。

「鍵琴高奏」由北海道的北方牧場培育，父親為「里見皇冠」，母親則為「曼城茶座」的女兒Partitura。這匹雄馬於2022年11月在東京出道，以熱門身份出爭1800米新馬賽，在莫雅胯下以3個半馬位大勝。

莫雅賽後說：「牠將能夠應付2000米途程，我認為牠潛力深厚，外界對牠寄望甚殷。」馬兒其後以佳績讓莫雅的說話一一成真，先於2023年3月攻下2000米二級賽彌生賞，首奪分級賽勝利，繼而出戰日本二千堅尼，不敵「初日高升」而跑獲亞軍。

「鍵琴高奏」接着於日本打吡大賽反先對手，在新拍檔連達文胯下以一馬頸位之先力壓「初日高升」而奪魁。連達文賽後表示：「感覺與別不同，尤其替曾與我攜手取勝的堀宣行馬房與馬主Carrot Farm感到興奮。馬兒的跑法靈活，能夠迅速起步，進佔好位並放鬆來跑。」

「鍵琴高奏」去年競逐3000米菊花賞，賽前並無角逐任何前哨戰，該仗首次由莫雷拉策騎，於末段交出凌厲衝刺，以3個半馬位之差取得亞軍。

「鍵琴高奏」其後3仗未能交出最佳表現，堀宣行說：「馬兒自春季起一直未能恢復勇態，所以不安排牠出爭寶塚紀念賽。」「鍵琴高奏」於秋季天皇賞復出，居有利位置競跑，最後在「勝局在望」之後取得亞軍。

「鍵琴高奏」的馬主Carrot Farm方面表示：「我們在日本盃與香港盃兩者之間作出選擇時，基於賽事對馬兒的適合程度、對手，以及我們想讓牠獲得一些對將來發展有幫助的寶貴經驗，最終選擇了香港盃。」

堀宣行過往派遣多駒競逐香港國際賽事，至今在港5奪一級賽頭馬，包括2015年及2016年憑「滿樂時」在港3勝一級賽，也曾於2016年憑「里見皇冠」攻下香港瓶，以及於2017年憑「新寫實派」摘下女皇盃，而他今年也派出「里見夢境」角逐香港短途錦標。

Carrot Farm表示：「儘管『鍵琴高奏』在天皇賞後顯得疲憊，尤其是後軀，但恢復得很好。牠的胃口甚佳，馬兒賽後不久已恢復慢操，仍有進步空間。馬兒在出境檢疫及前往香港的旅途要適應兩次環境轉變，我們正與騎師商討操練部署。這次是馬兒首次到海外參賽，我們需要比平常更小心照顧牠。據我們所知，馬兒來港前已大致做足操練，所以今個星期的操練量不會太大，只需讓牠保持身心愉快。」

Carrot Farm方面續稱：「『浪漫勇士』將是今仗最強對手，而日本代表『自由島』也不容忽視。這將是一場硬仗，我們會以認真的態度挑戰牠們。」