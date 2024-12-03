曾夥賀銘年贏法國打吡　顧永賢睇好身價4萬9鮮紅葉捧香港瓶

賽馬世界中有些練馬師的馬房規模較小，倘若訓練出一匹冠軍級佳駟，對他們來說已是幸運無比。法國練馬師顧永賢曾訓練出難得一遇的佳駟「巴黎市郊」，這匹雄馬出道早期勝出標售馬賽，後來於2012年夥拍當年仍屬新秀騎師的賀銘年，攻下法國打吡大賽。賀銘年在該役一戰成名，現時長駐香港策騎，而顧永賢的成就也非曇花一現。

顧永賢後來的佳駟還有「錫湖傳說」，該駒於2016年角逐凱旋門大賽取得第4名，而近季訓練出「鮮紅葉」，此駒週歲價6,000歐元(4.9萬港元)，已是上述3駒之中身價最高一匹。

「鮮紅葉」出道初期刻意避戰頂級大賽，直至5歲才出爭首項一級賽，在皇家橡樹大賽中擊敗若干歐洲長途佳駟。顧永賢其後安排「鮮紅葉」大幅縮程角逐根利錦標，結果再奪一級賽，此舉在法國馬壇屬大膽嘗試。顧永賢說︰「馬兒完成了現代馬壇難以想像的任務，先後攻下3100米的皇家橡樹大賽，以及2100米根利錦標，牠的途程適應力極佳，但我認為香港瓶的2400米途程才是首本途程。」

顧永賢曾派遣「巴黎市郊」來港角逐香港盃，最終居後而回，他對於今次派「鮮紅葉」爭取大賽錦標感到雀躍，而慣常拍檔溫蘿將成為繼麥露絲、賈傑美之後，本世紀第3位在香港競逐一級賽的女騎師。

顧永賢說：「我本以為我未必再有機會派馬來港參賽，但我一直夢想能再試一次，甚至或能夠一解『巴黎市郊』當日在香港盃中無功而還之憾。我去年曾考慮讓『鮮紅葉』來港參賽，但最後還是選擇去日本，然而那次經驗助我為馬兒來港做好準備。」

顧永賢近日還親自策騎「鮮紅葉」出操，此駒在顧永賢位於聖西萊維蓋的基地時大多是單騎快操，然而遠征時卻是另一回事。顧永賢說：「如果讓牠單獨身處這樣的陌生環境中，牠很快便會緊張起來。頭兩天我還在考慮該策騎牠操練，還是牽引牠踱步就好，但其實愈早讓牠在場上奔馳愈好。」

「鮮紅葉」前仗第二度攻下福伊錦標，上仗在雅士谷出爭英國冠軍錦標，儘管偏慢步速及狹窄的內圈跑道不利發揮，而且陣上形勢混亂，但末段仍能追入第4名。顧永賢表示：「雅士谷一仗後，我原本未肯定是否會讓馬兒轉戰香港，但牠賽後的狀態更勝賽前，牠今年4仗愈戰愈勇。溫蘿說馬兒上仗取位欠順，直到最後200米才有機會衝刺上前，牠通常需要較長時間提升速度，我認為馬兒原應會跑入三甲。」