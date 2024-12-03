【張基焦點】椒椒醒升班夠贏

廖康銘今季大爆發，剛周日連中三元，升上練馬師榜第2位，而在周三跑馬地賽事，廖廐繼續強勢出擊，「椒椒醒」今季明顯更進一步，即使升上三班亦有望取得今季3連捷。另外，「勁大威猛」肯定可以跑更長路程，今次改用杜苑欣，不能忽視。「有心意」最近走勢有改善，落到五班更具威脅。「桃花開」上仗熱身味濃，今回增程必合，轉跑谷草對手不算強，可見真章。

第8場三班1200米，國際騎師錦標賽第4關，「椒椒醒」今季大熟大勇，上仗於四班同程輕鬆勝出，造1分9秒24快時間掄元，蹄下敗將包括近期表現出色的「勇霸龍」及「美麗緣份」，水準甚高，今次升上三班，廖康銘賽前安排再做兩課大閘，擺明再拚，預計今場亦有步速，形勢適合其發揮，配上日本騎師川田將雅換來賠率，值博。

第3場四班1650米，「勁大威猛」一再於1400米展現極強後勁，相信增程跑一哩更合腳法，上仗失準或許質新馬較為飄忽有關，今次賽前工夫做足，起用擅騎後上馬的杜苑欣，深慶得人，可以變身。

第2場五班1200米，「有心意」今季3歲轉4歲持續進步，台型不差，季內首戰於四班同程起步受擠迫居後，拉士追至殿軍，其後加頭罩轉跑1400米，抽14檔又要留後，再出就嘗試跟前也輸不遠，今回落到五班有看頭，賽前除頭罩試大閘第3走勢好，負重磅問題不大，檔位不差可以重視。

第9場二班1800米，「桃花開」上仗復出發揮一般，明顯跑1800米比一哩更合，復課後操練積極，今次負磅不重，增程而來潘頓唔放手，面對此組對手，難尋敗理。