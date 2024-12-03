【進階選項】相映紅轉場勝任

國際騎師錦標賽夜星光熠熠，不過所有參賽騎師都曾出戰跑馬地馬場，要比併的是馬匹實力多於鞍上人對跑道了解。除停賽的田泰安外，其餘3位本港代表潘頓、何澤堯及布文剛周日均有頭馬進帳，後兩者更大殺三方狀態大勇。練馬師方面，方嘉柏一向是谷草王者，自4關騎師賽再設立練馬師獎金後他亦積極派馬參賽，相信其他場次都有配合。

第3場「相映紅」是上屆拍賣馬，無論試跑、血統加上身形，入手時已知道此駒是匹長途馬。前仗初出1400米第3是驚喜，上場增程跑一哩直路於「神駒馬靈」與「騰龍四海」之間受困，無發揮當練氣。今次初跑谷草一哩，查其母「涓涓流水」當年由西澳洲打到墨爾本，兩次在滿利谷上陣均獲勝，其中一場更為二級賽澳洲錦標。有父系「一錘定音」氣量，加上母系卓越窄場性能，「相映紅」細粒仔轉急彎應無問題，趁尚有點分頭可先博一注。

今季來港開倉的游達榮火速企穩陣腳，其初出馬表現神勇，而轉倉馬亦算急進。頭場「陽光燦爛」同樣出自香港國際馬匹拍賣會，上手已部署跑到2200米，「皇僕」子嗣尚要源自阿加汗的母馬，根本無可能在短途賽爭功。轉倉後由1200米跑起，前仗谷草竟然可以轉彎已在前列位置，但始終非短途馬加速力不及對手。今跑谷草一哩毋須再用眼罩，其實上季衝近時亦無配件，回配潘明輝排內檔，係時候出招。