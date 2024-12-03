李斯特城班主愛駒攻香港盃　練馬師指勇狐隊實力低於浪漫勇士

英國練馬師包義定派遣「勇狐隊」周日出戰2000米一級賽香港盃，與香港馬王「浪漫勇士」較勁，他明白今仗任務艱巨，但希望馬兒交出佳作，讓他再嚐20年前揚威香港國際賽事的滋味。

現年4歲的「勇狐隊」去年攻下二級賽東帝錦標，其後出爭英國打吡大賽交出不俗表現，在頭馬「多產巨匠」之後取得第5名。包義定明白今仗競爭將極為激烈，但有信心馬兒能夠重現最佳水準。

包義定指出：「馬兒的實力無疑與『浪漫勇士』有點距離，但我認為牠肯定有力與其他對手周旋。馬兒上仗取得頭馬後狀況很好，我覺得牠的狀態已到達巔峰。」

「勇狐隊」角逐英國打吡後遠征美國貝蒙打吡邀請錦標，結果勇奪亞軍，翌仗競逐朱德望國際錦標，最終在4駒中敬陪末席，其後花了一些時間才能克服傷患，重返賽場。包義定說︰「馬兒從紐約回來後便遇上阻滯，但從牠擊敗『譽滿杜拜』的姿態來看，牠似乎已重返最佳水平。當日『譽滿杜拜』雖然是加磅上陣，但『勇狐隊』也贏得出色，莫艾誠覺得馬兒勝來有餘未盡。回顧牠曾勝出的東帝錦標及以兩歲之齡攻下的御廬錦標，對手全是歐洲頂尖賽駒。」

「勇狐隊」將會以King Power的著名藍白色綵衣上陣，由已故泰國商人維猜(Vichai Srivaddhanaprabha)所創立的King Power，是泰國首屈一指的機場免稅店營運商，而維猜更曾是英格蘭超級聯賽球隊李斯特城的班主。King Power在包義定馬房養有20駒，並且是該馬房的贊助商之一。維猜於2018年10月在一宗直升機墜毀意外中身亡後，

Kingsclere馬房內特別設有一處名為Chairman’s Yard的地方以記念維猜，把他的照片高掛在該處牆壁上的當眼處。

維猜的兒子徐盛源(Aiyawatt Srivaddhanaprabha)也被稱呼作「Top」，於父親去世後接任李斯特城班主，並掌管King Power業務。包義定表示：「Top是馬球好手，了解馬匹。除了足球及業務等之外，他對賽馬也一直有濃厚的興趣，他很支持我，我們很希望能為他攻下此賽。李斯特城本周末將在主場作賽，我不知道他有何打算。」

包義定曾於2004年派遣「鳳凰烈焰」來港勝出香港瓶，他今年冀能重溫好夢。包義定說：「我們已有數年沒有派馬到港參賽，但這一直是我們想做的事。說真的，我認為『勇狐隊』與『鳳凰烈焰』頗相似。」