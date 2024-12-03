【三重彩地帶】「大師」壓陣　聲價十倍

第1場五班1650米，「追風」前次同程後追上名，但上場卻無端端放頭自招敗績，今次用潘頓，以一哥慣常走位留多過放，可望交回應有水準，況且落班也換了一批較弱對手。

「聰明導彈」及「架勢奇爸」均有班底，食老本仍可爭一席。「型到爆」上場初跑同程後上第4有點試馬味道，換巫廐頭號殺手蔡明紹，似是搏殺格。「雄昇勇士」近兩場同程均排外檔，表現一好一壞，有點能力但水準仍反覆。

第4場四班1000米，國際騎師錦標賽第1關，「精益大師」近兩場谷草都入位，近況理想，在黃智弘胯下都有好表現，今場獲配騎功硬淨的布宜學，提升名次乃合理預期，4檔可放可跟易發揮，三甲穩健。

「胡椒軍曹」季初贏同程後升班而多跑盲門1200米，減分心態明顯，評分回調返回四班第2仗即安排試閘，動態積極，回師強項1000米不可不防。「知道長勝」上場同程劣勢下反勝，贏在級數，沈廐新勝馬再出上名達七成，值得信賴。「電路七號」季內3次跑同程均入前4名，水準穩定，畢竟是路程專家時刻要兼顧。「大番薯」同程兩戰雖敗但負距收窄，其中上場12檔搶頭，放至最後100米才轉弱輸兩乘多更覺進步，今次1檔形勢好得多。■海東