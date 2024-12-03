【晨課起筷馬】大癲！試閘狂勝5個半馬位

練馬師告東尼練馬能力已不用置疑，不過近年作風飄忽，旗下賽駒陣上演出時好時壞，但正當捧場客抱觀望態度之時，又會如前周三夜賽一樣大舉出擊，殺你一個措手不及。今期夜賽，正是馬壇焦點，告東尼再次布下強陣，又處心積慮要響外賓面前攞威了。

第4場四班1000米，國際騎師錦標賽第1關，告東尼馬房「勝萬金」上季出道時已經殺聲震天，可惜質新馬情緒不穩，韁口未能收斂，因此陣上表現未如預期，但點都冇諗過要落到五班先有反彈餘地吧！

試閘大勝添開心

失望還失望，「勝萬金」的而且確要落到五班先有反彈表現，而近幾場居五班演出亦未算超級，直到第3仗才以一放到底姿態贏回一仗，總算有個交代。評分回升到四班，又要捱打？幕後當然唔想，因此，上賽後操練工夫依然肉緊，除咗正常快跳操練外，上月中再試多鋪田泥1050米大閘考驗，嗰課閘配鍾易禮出試，出閘後如箭脫弦，單騎領放就連前速向來飛快嘅「雅典武士」及「鑽石寶寶」都埋唔到身，成條直路「勝萬金」完全冇疲態之下貫注到尾，以5個多馬位之先輕取最近上陣兩戰全勝嘅「添開心」，演出令人眼前一亮。

「勝萬金」今仗重返四班出爭國際騎師錦標賽，配中熟地頭的何澤堯執韁，可以話相當有運，以近仗演出來看，今次負磅驟減，形勢更加着數，大有機會打疊再贏。

■陳志懷