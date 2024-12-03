【耀眼精選】開心宇宙熱完身出擊

全年馬季最精彩嘅一個禮拜，勁人靚馬同場較量，未必係理想嘅投注場合，但係觀賞指數爆晒燈。

代表愛爾蘭出席國際騎師錦標賽嘅簡國能，響筆者心目中係高手中嘅高高手，同全盛期嘅前英國冠軍范義龍一樣都係力量型騎師，馬匹響佢大鞭下想偷懶跑少步都難。而簡國能比范義龍優勝嘅地方係騎姿更細膩，走位更刁鑽流暢，末段短兵相接，鞭鞭到肉之餘推送動作亦不失優雅。每年都好期待簡國能呢位好手，可以趁歐洲馬季歇冬期間來港獻技，可惜係現時香港馬圈，唔似八九十年代響歐洲騎師眼中咁有吸引力。

今次係簡國能第3度參與國際騎師錦標賽，對上兩次都有馬贏，今屆4匹坐騎都具爭勝分量，絕對係奪標熱門之一。筆者對佢全晚唯一非騎師賽坐騎「開心宇宙」亦具興趣，呢匹出自「希臘小島」嘅前澳門馬上個月17日首度登場，跑難度極高嘅田草1400米，輸係意料中事，但係當日嘅表現比預期中好，直路掟出外疊望空輕輕推騎下追回一席第8名試馬味濃，輸畀大超班馬「但求開心」5個半馬位非戰之罪。同父馬如「無敵精英」及「南莊加寶」都係谷戰能手，估計「開心宇宙」亦有機會擅長轉彎抹角，熱完身轉場出擊，隨時有令人眼前一亮演出。