【分秒在握】潘頓告仔同心爭勝

潘頓與告東尼合作數字雖然不太多，但就屢有成績交出，今次兩人合作屢拚失手的「三代同心」，自然係有心謀突破，此匹5歲北半球馬剛納入正軌，搏過兩仗未竟全功，相信仍可再上。

潘頓新近與告東尼屢屢有成績交出，兩星期前的谷戰，騎練攜手的「瀧澤飛駒」，就僅僅以鼻位之差負於「先到先得」，而再之前的「勝萬金」則順利一放到底，既然騎練搏殺有晒默契，今次兩人合作的「三代同心」，以及尾場「桃花開」都要高度留意。

其實「三代同心」上季評42分曾贏過谷草1200米，今季由44分起步未急於一時，先跑田草1200米熱身，之後兩仗雖然回師谷草1200米，但票數冷落至近30倍下，亦無甚走勢交出。不過由前仗開始，「三代同心」已蠢蠢欲動，埋門票數跌至7.6倍成次熱門，結果末段韁繩脫手之下，姍姍來遲追回第3名。

上仗「三代同心」繼續用班德禮上陣，一來人馬合作剛上名，二來上季贏馬其實亦係同一配搭，但排2檔跟守5、6位的「三代同心」，直路卻受困遲遲方能望空，結果再一次後上不及，但名次升一級至亞軍，而落敗距離亦縮減至半馬位。

既然已經搏了兩仗失手，今次「三代同心」強配潘頓，動機亦非常明顯，東廐成績近期反彈中，當然想趁勢旺替旗下未勝馬交代，而以潘頓的走位及發力點，相信直路應可順利望空，繼而全力衝刺，替馬匹爭取久違了的勝仗。

■長風

第2場 3三代同心 5宏才

6馬有運 8神速馬車