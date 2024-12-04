【場地點樣】國際騎師錦標賽今晚跑好地

本地馬圈一年一度盛事香港國際賽周，於今晚跑馬地以國際騎師錦標賽揭開序幕，全晚共編9場賽事，重要場合恢復以全闊A跑道競逐，溫馨提示，頭場開跑時間提前為晚上6時30分。

經過今晨勘察場地情況，目前場地預測為好地，度地儀指數為2.72。國際騎師錦標賽4關場次，將編於4、5、7、8場進行競逐，世界級騎師雲集香港，其餘場次不乏高手客串，究竟今晚谷草場地情況，會否出現偏差失禮於人前。

在改鋪冬草之後，11月6日跑過一次全闊A欄夜賽，賽事模式於直路上大利中外疊衝刺，留前鬥後跑法絕對有得追，正如五班頭馬「焦點」，尾隨至直路望空一鼓作氣贏馬。所以今晚騎師賽縱使跑A欄，部分海外騎師未必了解谷草場地偏差，以為全闊賽道沿欄慳位可於有利場地推進，隨時可能打錯算盤，直路困守塞車情況極之普遍。

對於熟悉谷草賽道一班本地發展騎師，潘頓、布文、何澤堯以至田泰安，相信在今屆國際騎師錦標賽牌面仍佔上風，尤其係一哥，今晚更加騎足9場，其餘場合如「勝意」、「真心傳奇」與「桃花開」俱屬叫胡分子，今晚為名而戰，對於潘頓今晚坐騎，不妨視為投注指標。