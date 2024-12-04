重傷後振作　不戰而勝有信心搶瓶

澳洲年輕練馬師菲敦盟麾下「不戰而勝」，去年連勝澳洲兩大一級賽考菲爾德盃及墨爾本盃，他有信心此駒周日在香港瓶能夠壓倒一眾強手。

菲敦盟現時與父親菲德文合夥練馬，他形容7歲馬「不戰而勝」是世界級佳駟，擁有濃烈鬥心，今仗有力為出色的競賽生涯再添佳績。

「不戰而勝」去年接連勝出考菲爾德盃及墨爾本盃，然而去年12月肌腱受傷，需經歷漫長的復康過程，之後於11月9日復出角逐維多利亞賽馬會冠軍錦標，結果負於冠軍級雌馬「精緻之道」蹄下，跑獲季軍。菲敦盟說︰「馬兒休後首仗表現甚佳，該仗更遇上全球其中一匹最優秀的賽駒。馬兒的衝刺十分凌厲，最後100米可能有點力弱，但牠的態況在該仗後有所提升。牠於啟程前也曾在墨爾本試閘，走勢不俗，態況續有進展。」

「不戰而勝」因傷錯失衞冕墨爾本盃的時機，香港瓶遂成為馬主Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum的目標。「不戰而勝」曾於2022年為英國練馬父子檔紀斯福及紀兆豐披甲角逐墨爾本盃，最終無功而還，其後馬主將此駒留在澳洲服役，交由菲德文及菲敦盟馬房訓練。

一直以成為練馬師為目標的菲敦盟，大學畢業後追隨歐洲頂級練馬師韋利安學藝兩年。韋利安將他介紹給馬主Sheikh Mohammed Obaid認識，見面後Sheikh Mohammed Obaid明顯對他留下不俗印象，若干年後更將「不戰而勝」交由他訓練。菲敦盟說：「我和Sheikh Mohammed Obaid的關係，可以追溯到8至9年前，我追隨韋利安學藝時。在該屆墨爾本盃後，他決定將『不戰而勝』交給我們訓練，我們十分慶幸，馬主的安排去年取得回報。」

菲敦盟續說：「『不戰而勝』今年曾嘗試備戰墨爾本盃，但最終時間不足，我們便隨即將目光轉向香港，我認為牠是現今世上其中一匹優秀的長途馬。」

菲德文曾於2019年派遣5項一級賽盟主「聖雅勒徑」出爭主席短途獎，但未能應付場地狀況及炎熱天氣，大熱僅得第4名。