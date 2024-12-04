CEO分享4關心水　騎師王推簡國能或有驚喜

今晚國際騎師錦標賽，馬會CEO應家柏先生分享4關心水。

第4場四班1000米，預期賽事步速中等。「知道長勝」上仗勝出同程，憑凌厲衝刺後上擊敗今次又再同場的「精益大師」。「知道長勝」今仗騎師為田泰安，依然有坐位望贏機會。「精益大師」上仗演出甚佳，今仗由布宜學執韁從4檔起步，可以佔取最理想的跑線，有機會跑入位置。「鴻圖新星」出賽次數不多，由莫雅壓陣雖然排在外檔，但仍有實力走入三甲。「辣得金」預料將會領放一大段途程，有位置機會。

第5場四班1650米，估計步速中等。「得意佳作」同程有佳績支持，上仗於同程僅負屈居亞軍，今仗由簡國能壓陣有坐位望贏資格。「歡喜福星」從10檔起步應可以留守於領放馬之後，上仗於同程獲得亞軍，表現甚佳，今仗只要不會因排在外檔而在早段耗力太多，依然有機會走入位置。「連連歡呼」季內5戰全入前四名，上仗在沙田競逐1600米憑強橫後勁追入季席，今次排位好得多，由布文執韁有位置機會。「大力猴王」苦戰多時才在上仗打開在港勝利之門，今仗由麥道朗執韁，可爭取一席位置。

第7場三班1650米，預期步速屬中等。「大千眼界」本季復出即於同程掄元，勝後被安排小休，養精蓄銳來爭今仗，今次排位理想兼由莫雅執韁，具坐位望贏機會。「勁好運」負於「大千眼界」獲季軍之後，上仗再戰同程，雖然率先衝過終點，但被貶為第2名，今仗由巴米高壓陣排在1檔，有機會跑入位置。「豐盛」近況不俗，今次由田泰安執韁有位置機會。

第8場三班1200米，估計步速中等至偏快。「得道猴王」上仗於同程一放迄終，今次排在3檔，布文不難佔欄領放，有坐位望贏機會。「鈁糖武士」上仗力挫「駿步騰飛」及「開心寶寶」，賽後曾被送往從化小休，今仗由田泰安壓陣有機會爭取一席位置。

「家樂龍駒」上仗於同程後上力挫「得道猴王」而獲勝，賽後被送上從化小休重拾新鮮感，由簡國能執韁有位置機會。「勇威神駒」季內表現甚佳，今次由布宜學壓陣，可再度施展後勁，有機會跑入三甲。

騎師王賠率反映此項騎師挑戰賽的競爭是如何激烈，簡國能賠率不俗，或會帶來驚喜，開票時賠率為14倍，之後已徐徐落飛。