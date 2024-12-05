【賽後報告】潘頓勝意桃花開被查詢跑法

是晚賽後報告撮要：

第1場：「雄昇勇士」氣管內有很多血。

第2場：「宏才」躍出時向上跳躍，嚴重失去平衡，導致騎師田泰安幾乎被拋下及在一段短途程上右腳脫出腳踏，此駒因而失地。

第3場：被查詢有關「勝意」的騎法時，潘頓表示，坐騎陣上跟隨「勁大威猛」，當該駒於趨近450米處向外斜跑時，他選擇讓坐騎推進至其內側以望空。他說，坐騎在直路彎一度受困，其後他於入直路時能夠全力催策坐騎，坐騎遂以佳勢上前。

第4場：被查詢有關「胡椒軍曹」進步表現時，練馬師徐雨石表示，此駒上仗後曾於11月26日試閘並表現良佳。他說，他認為此駒是晚的進步表現可歸因於降班角逐擅跑的1000米途程。「知道長勝」氣管內有很多血。

第5場：何澤堯（「歡喜福星」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近首個彎位時，他容許坐騎在尚未帶離「龍船快」下向內斜跑，該駒因而被帶向內跑壓向「大力猴王」，導致「大力猴王」被帶向內跑橫越「金駿星」的跑線，而「金駿星」則勒避。小組判罰何澤堯於12月26日星期四跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定何澤堯的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第7場：被查詢時，莫雅表示，他於接近50米處時覺得「大千眼界」有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒右前腿不良於行。何澤堯報告，坐騎「銀進」陣上發出呼吸聲。

第9場：被查詢時，潘頓表示，坐騎向內移入「一先生」之後，其後作出抗拒反應，他認為坐騎於1600米處嘗試跳避跑道上的影子。他說，坐騎因而在嚴重失去平衡之際失地。他又說，坐騎在直路上受催策，過了300米處後在一段途程上在「赤兔猴王」之後受困而未能望空，他於趨近150米處時在坐騎在雙雙略為斜跑的「赤兔猴王」與「港林福將」之間未能望空之際須收慢坐騎。

他說，坐騎因而在一段途程上未能施為之際失去步韻。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為此駒的走勢難以接受。「桃花開」必須在居於馬群中競跑試閘及格後，才可再次出賽。此外，「桃花開」還必須在跑馬地試閘及格後，才可再次在跑馬地出賽。