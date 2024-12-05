【認識IR】同年贏兩場國際賽　得6位騎師試過

世界馬壇盛事，香港國際賽將於周日舉行，大家都知要揚威呢4場賽事，絕不容易，對唔少騎師嚟講，如果可以喺禮拜日贏到一場G1，已經非常開心。不過，環顧香港國際賽歷史，原來有6位騎師試過喺同一年香港國際賽攞到2W，分別係潘頓(2016、2018年)、莫雷拉(2014、2019年)、莫雅(2015、2020年)、韋達(2013年)、高雅志(2003年)同埋柏兆雷(1999年)。

咁今年有冇機會見到第7位騎師做到呢件事呢？咁就要睇吓尋晚連中三元嘅麥道朗喇，佢手執香港盃擂台躉「浪漫勇士」，起麻叫一飛先啦，但能否喺其餘3場G1執多場呢？香港瓶嘅「安騁」應該難啲，而香港短途錦標嘅「嫡愛心」上仗追得勁，但始終面對「嘉應高昇」，冇咩優勢，所以佢如果想贏兩場國際賽，希望就落嚟香港一哩錦標嘅「遨遊氣泡」身上，呢匹6歲馬上季喺呢場G1只不敵「金鎗六十」得亞軍，其後贏過G1董事盃，剛戰亦攻下G2馬會一哩錦標，同佢自己亦非常合拍，睇吓呢位2024年嘅浪琴全球最佳騎師，能否攞到兩場香港國際賽勝利啦。