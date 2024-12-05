希斯：嘉應高昇勁過更歡笑　1月有兩大目標！

大衞希斯鎮倉寶「嘉應高昇」周日出戰一級賽1200米香港短途錦標，練者表示因為距離上次出賽只有3星期，所以今次無安排「嘉應高昇」返從化，而馬匹狀態非常好，潘頓同騎馬人都有讚無彈。

希斯過去曾訓練「更歡笑」於2002年捧走香港短途錦標，練者認為「嘉應高昇」嘅成就會比「更歡笑」高。至於今仗最大對手，希斯指日本代表「賢德之君」9月喺短途馬錦標擊敗過香港短途好手；莫雷拉策騎嘅「里見夢境」則係屬未知數，不能輕視。

另外，「嘉應高昇」上場打破「蓮華生輝」嘅田草1200米紀錄時間，周日能否造出更快時間呢？希斯話「嘉應高昇」近幾仗一直造出極快時間，佢相信周日一樣交出差唔多嘅頭馬時間，而佢話此駒已經係場地時間紀錄保持者，能否再打破就唔太重要。

咁跑完香港短途錦標後，會有咩部署呢？希斯話香港速度系列首關嘅百週年紀念短途盃於6個禮拜後舉行，「嘉應高昇」如無意外將會參戰，如果拚後狀態良好，就會安排馬匹出戰香港經典一哩賽，希斯說：「我過去也將讓『魅力之城』跳程跑香港經典一哩賽，當我的馬匹有接近130分，對住80幾分嘅賽駒而唔使讓磅，我諗唔到點解唔跑。」