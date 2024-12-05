【賽馬以外】姚本輝叻過蔡約翰？

又嚟到一年一度嘅香港國際賽，唔知大家有咩心水，如果筆者提供「嘉應高昇」、「浪漫勇士」獨贏二串一，都肯定會被問候家人啩。而喺呢啲場合，大家都要體諒吓啲馬評人，事關要寫幾百字分析今屆香港短途錦標同埋香港盃，絕對唔容易，正如要你用400字解釋點解你阿媽係女人，都應該好頭痛啦。

既然講馬冇咩特別，不如講吓人啦。潘頓係史上贏香港國際賽次數最多嘅騎師，加埋已經有11次，兼且4場G1最少贏過兩次，今年有機會憑「嘉應高昇」贏夠一打，要知道佢喺2008年先首次參與香港國際賽，去到2012年先憑「雄心威龍」攻下香港一哩錦標，攞到首個IR勝利，去到依家花咗12年贏咗11場IR，都咪話唔誇張。其餘莫雅、莫雷拉分別有8同埋7場IR頭馬，莫雅本身極少在港客串，能夠用外隊馬攞到呢個成績，真係唔簡單。

咁OK哥布文又點呢？如果計香港國際賽，佢就差過蔡明紹、何澤堯甚至梁家俊呢3位本地薑喇，因為布文係一場IR冠軍都拎唔到，蔡明紹都有2場，何澤堯憑「金鎗六十」有3W，梁家俊都贏過一屆香港一哩錦標啦，反而布文仲未贏過，睇埋OK哥今期國際賽啲坐騎，同志仍須努力。不過，既然佢依家在港長期發展，唔怕冇機會作出零的突破嘅。

練馬師方面，國際賽嘅代表人物一定係告東尼，呢位馬壇大哥大真係幾誇張，由1998年開始正式派馬參加香港國際賽，至今出賽86次，攞到11冠6亞6季，非常難得。可以長期訓練高分馬參加香港國際賽，練馬功力同埋引入良駒嘅眼光缺一不可。咁另一位冠軍級倉主蔡約翰又點呢？其實由佢來港開倉後，無疑成日做冠軍，頭馬數目非常多，但講到贏大賽，似系唔係神仙嗰瓣，事實上佢都派馬參加香港國際賽68次，只贏過3次，就係「精彩日子」、「紅衣醒神」同埋「爭分奪秒」，以佢嘅級數嚟講，真係比較少。

嚟到今季蔡神仙即使有5駒喺其3場IR分途出擊，但以蔡廐今季只得5W排下游嘅成績，要佢贏場G1？唔太實際啩。反而如果計成功率，唔講齋靠「金鎗六十」就贏咗3次嘅呂健威，其實姚本輝喺香港國際賽嘅表現唔太失禮。姚本輝從練至今攞到3場香港國際賽頭馬，都係同蔡約翰一樣，更重要係輝哥只係派馬上陣18次，就有3冠2亞2季，上名率都幾高吓，對上3年先後有「旌暉」及「遨遊氣泡」得亞軍，後駒今年係香港一哩錦標嘅爭勝分子，如果順利封王，幫輝哥帶嚟第4場IR頭馬，到時佢咪真係叻過蔡約翰囉？

■山無陵