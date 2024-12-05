【香港盃】浪漫勇士抽1檔　劉栢輝：呢個係最好嘅檔位

今日(12月5日)沙田馬場舉行香港國際賽4場國際一級賽排位抽籤儀式，其中獎金最高嘅2000米G1香港盃，唔少人都好留意香港馬王「浪漫勇士」會抽咩檔位起步。結果「浪漫勇士」就喺馬主劉栢輝手上抽1檔起步，唔少人見到都戥劉生開心，因為「浪漫勇士」抽1檔起步係未輸過。

排位抽籤儀式後，「浪漫勇士」馬主劉栢輝接受《東網》馬經訪問，劉生表示1檔已經係最好嘅檔位，上次「浪漫勇士」季內復出出戰馬會盃同樣排1檔起步，結果跑得出色，今仗與上仗檔位相同，當然希望愛駒可交出同樣咁好嘅走勢。

「浪漫勇士」跑畢馬會盃後，沈集成賽後曾接受訪問，表現因應「浪漫勇士」下半季遠征中東之旅，需要喺馬會盃後翌日注射防疫針，今日劉生就透露，沈集成表示「浪漫勇士」打針後冇發燒，而打針後4日快跳都好精神，似乎已順利渡過打針帶來嘅問題，而「浪漫勇士」近日快跳，麥道朗都匯報此駒現時同去年12月相比，感覺佢狀態仲好啲。

劉栢輝不諱言表示，明白到今屆香港盃外國代表實力強勁，例如日本隊有「自由島」、2023年日本打吡冠軍「鍵琴高奏」，另外岳伯仁喺馬會盃雙龍出海亦都不容忽視，但「浪漫勇士」有狀態，又抽1檔起步，兼且有最佳拍檔麥道朗壓陣，對自己愛駒當然有信心。