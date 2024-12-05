希斯：嘉應高昇有某優點媲美雲絲同魚子！

大衛希斯將鎮倉寶「嘉應高昇」，與澳洲兩匹冠軍雌馬「雲絲仙子」及「魚子精華」在步伐方面相提並論。

「雲絲仙子」服役期間出賽43次，勝出37次，包括最後連勝33仗。「魚子精華」更是未敗之師，競賽生涯裡面，25戰全勝。

「嘉應高昇」上仗不但摘下二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標1200米，而且打破由「蓮華生輝」保持多年的場地紀錄。大衛希斯表示，若非潘頓於最後50米已經收韁，「嘉應高昇」當可造出比1分07.43秒更快的時間。

「潘頓甚少於終點前100米便向攝影機送飛吻。該役他確實在50米處便已經收韁，假如他繼續催策的話，當然很可能交出更快的時間。」大衛希斯道。

「這匹馬脾氣馴良，很容易訓練。健康良好，步幅奇大。」

「即使你看過無數的賽事、無數的馬匹，你仍然不易看到我所稱的步幅奇大。在我的職業生涯裡，僅在近年見過兩匹馬有如此巨大的步幅，就是『雲絲仙子』及『魚子醬』。」

「那兩匹馬的步幅都是有記載的。而我認為，如果讓『嘉應高昇』盡情灑開大步時替牠量度的話，牠的步幅與那兩匹馬應該不相上下。」

話雖如此，大衛希斯表示他並非說「嘉應高昇」現已可以媲美「雲絲仙子」及「魚子醬」，若要與那兩匹馬王比肩，「嘉應高昇」至少需要大約4年時間而且期間逢戰必勝。

「但牠擁有與那兩匹馬同樣的巨大步幅，牠有這樣的天賦實在令人興奮。」大衛希斯道。

潘頓表示，人人都在問同一個問題：「嘉應高昇」的實力究竟有多高？或者在這個星期天就會有答案，因為牠將會首度出爭一級賽。

「這個星期天牠並不需要交出比其最近兩仗更高的水準。」潘頓道。

「牠只需要交出同樣的水準。希望屆時會有快步速，讓所有馬匹都有機會正常發揮。跑道狀況很好，馬兒跑起來很舒服。這個星期的天氣堪稱完美，因此我們熱切期待大賽的來臨。」

潘頓說，「嘉應高昇」從未跑過一級賽，是人們時常提出的一個問題，但這匹閹馬交出的表現其實已達一級賽水準。」

「所以對牠來說，這只是一個時機問題，當時機到來時，牠自然會給出答案。我相信大賽日子，很多人前來馬場觀戰，都是為了求得這個答案。」

「希望一如大家所願。」

潘頓表示，令人驚訝的是，儘管此駒在賽事中造出如此快的時間，但他完全不覺得馬兒跑得這麼快。

「我覺得牠好像只是在做3腳跳操練，」他說：「毫無疑問，坐在牠的背上，與坐在其他馬匹身上的感覺，不可同日而語。」

在潘頓眼中，「嘉應高昇」在中銀香港私人銀行馬會短途錦標一役打破紀錄，可謂實至名歸。