今期國際賽有1500萬三T！

三T$10一注獨中可獲$1500萬

廖康銘愛心神駒放光芒

周日乃一年一度的國際賽大日子，三T預計10元一注獨中可以獲得1,500萬元，其中頭兩關第4場及第5場編跑香港瓶及香港短途錦標，名駒及高手過招，一於考考大家眼光。到尾關第6場則跑三班1800米，今季成績極佳的廖康銘，所派「愛心神駒」夥拍潘明輝衝3連捷，秤先！

三T頭關第4場2400米香港瓶，外隊中，英國代表「譽滿杜拜」本身長途能力證明多，又與馬昆合拍，抽6檔也容易有遮擋，可跟好位鬥後勁，三甲望濃。日本代表「橡木城」剛周三由莫雷拉親自於草地快試，反映誠意，抽13檔起步則靠雷神克服。香港代表中切勿睇低「嘉應傳承」，上仗與「浪漫勇士」串Q，反映能力，本身跑法可以前置，主動有利。

三T次關第5場1200米香港短途錦標，除了「嘉應高昇」實力雄厚，蔡廐「驕陽明駒」抽1檔配布文，條件極佳。莫雷拉策騎的日本代表「里見夢境」，則在周四朝由莫雷拉負責草地拍跳，抽4檔蓄勢待發。

三T尾關第6場三班1800米，廖康銘今季成績大幅躍升，旗下馬多能保持水準，今季接手「愛心神駒」後用潘明輝已連贏兩仗，今次趁國際賽日安排再攻，強勢衝第3W！此外，巴米高剛贏出騎師賽且全晚表現出色，接手蔡廐初戴頭罩的「精算謀略」，也值得憧憬。

尾兩場四重彩四連環多寶各$250萬

鑽石星空包裝天將穩膽

留意周日第9及第10場賽事，四重彩及四連環合併彩池多寶各有250萬元，值得大家多花心思研究，隨時有理想回報。

第9場三班田草1400米，「鑽石星空」前仗勝後加磅再跑，早段跟得快下只輸不過兩乘多得第5名，恃勇再來可捧做膽。配腳揀4匹，伍鵬志與潘頓合作的自購馬「玩笑」初出已得第3名，熱身後操足再跑，贏完大閘再由潘頓親跳，進步可期。「川河帥駒」挾一出即勝優良賽績再來，沈廐馬改用麥道朗，戰意十足。「風繼續吹」留得好就會有一段強橫竄勁，今排2檔好位，搵到位望空就有威脅。「愛意龍」新勝猶勇，排得1檔要續留意。

第10場二班1400米，莫雷拉接手「包裝天將」，此馬上次升二班初跑同程，在對手段段快開下跟前入直路，結果負於「堅又威」一乘多得亞軍，今次有力補中，視作馬膽看待。

「中華盛景」班底夠高，近兩戰都輸唔遠，有力闖入前列。「球星」早前贏馬水準高，莫因一仗失望而棄之。「競駿輝煌」輸一仗無根據的1600米後重返兩捷路程，必吼。「昇瀧駒」新勝夠弗，排2檔孭輕磅，也要拖埋。