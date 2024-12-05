伍鵬志首奪G1？國際賽話題一浪接一浪！

周日上演一年一度的香港國際賽日，4場一級賽總獎金高達1.26億港元，吸引世界各地名駒參戰，而且今次馬迷亦有機會中巨獎，周日三T預計10元一注獨中派彩高達1,500萬元，至於第9場及第10場四重彩及四連環合併彩池亦各有250萬元多寶，定必掀起投注熱潮。

第4場香港瓶2400米，要留意今次幫東瀛軍騎3駒包括「橡木城」攻瓶的雷神莫雷拉，此位前香港冠軍騎師3度幫日軍的「里見皇冠」及「耀滿瓶」（2次）在香港瓶揚威，而「橡木城」人馬過往合作1次捧走日本一千堅尼G1，睇吓雷神能否再幫客軍摘下香港瓶？

第5場香港短途錦標1200米，今次焦點落在希廐超新星「嘉應高昇」身上，此匹上季最佳新馬及最大進步獎得主，已經跨季取下7連勝，上仗更打破昔日短途王「蓮華生輝」封塵多年的田草1200米最佳紀錄時間，今次首爭一級賽，有望順利接棒成為新一代短途王！

第7場香港一哩錦標，自馬王「金鎗六十」榮休後，「遨遊氣泡」上次馬會一哩錦標勇奪桂冠，有力問鼎新一代一哩王寶座，但「錶之銀河」亦是爆炸力強橫且衝刺韌力十足，剛戰蝕位跑第3名，絕對有權捲土重來。伍鵬志正向第一場G1勝仗進發，且看能否作出零的突破？

第8場香港盃有「浪漫勇士」力爭此賽3連霸，剛戰復出馬會盃贏出第16捷後，總獎金已達1.54億港元，若然成功衞冕可成為全球獎金「世一」戰駒！同場亦有前曼聯傳奇領隊費格遜的愛駒「飛舞心靈」來港挑機，此駒剛於G2巴林國際錦標冧莊，趁弗遠征要吼實。