當年馬后杏目嚟唔到　國枝榮派橡木城補憾！

2023年墨爾本盃3200米一級賽得主「不戰而勝」將於本週日（12月8日）夥拍薛凱華，在沙田出爭浪琴香港瓶2400米一級賽。該駒的合夥練馬師菲敦盟於週四（12月5日）舉行的排位抽籤儀式上抽到第1檔，可望讓馬兒佔得內疊之利，爭取佳績。

菲敦盟表示：「我們最初在昆士蘭接手馬兒時，薛凱華說牠總是在找欄杆，所以牠從第一檔起步將不用擔心這問題。」

「不戰而勝」於去年攻下墨爾本盃後休戰多時，直至上月在維多利亞賽馬會冠軍錦標2000米一級賽復出，不敵頭馬「精緻之道」而跑獲季軍，令人期待牠表現續有進境。

菲敦盟補充道：「牠在上仗之後狀態肯定有所提升，表現一如預期有所進步。牠上機來港前在澳洲試閘，表現良佳。牠習慣遠征，相當適應今次旅程。」

「（澳洲那邊）所有人對此賽都非常引頸以待，而這對墨爾本盃而言十分重要，能在國際舞台上展現水準。」

「不戰而勝」今仗將與12匹勁敵同場較量，當中菲敦盟認為最大對手是「橡木城」。這匹日本代表屆時須克服排最外第13檔起步的挑戰，但對於浪琴香港瓶的參賽馬來說，檔位對爭標的重要性相比同日其他大賽也許較低。

練馬師國枝榮曾於2019年部署「杏目」來港角逐浪琴香港盃2000米一級賽，可惜該匹超級馬后於出發前夕發燒而未能成行，他今次將再選派雌馬「橡木城」來港爭逐殊榮。「橡木城」在今季日本雌馬三冠大賽的3關賽事中分別跑獲冠、亞及季軍。

談到今次選擇派遣「橡木城」出戰途程2400米的浪琴香港瓶，國枝榮表示：「牠已逐漸成熟，現有力跑長途賽。牠的性情已穩定，更易於駕馭，所以2400米途程正適合牠發揮。」

「我有點擔心排外檔會影響馬兒的表現，但我肯定莫雷拉能夠控制得當，將馬兒移至內疊的中間位置，讓馬兒施展強勁的衝刺。」

同樣來自日本的「草如茵」運氣則較佳，牠將在杜滿樂胯下由第2檔起步。陣中數匹來自英國及愛爾蘭的高手也抽得好檔，「遠飛標槍」抽獲第5檔、「譽滿杜拜」排第6檔，而來自巴利多爾馬房的兩駒「浪接浪」及「盧森堡」則分別抽得第7及第9檔。

「侯爵」及「譽滿杜拜」今年較早時曾同場角逐尚蒂伊大賽2400米二級賽，兩駒雖然均不敵上季攻下浪琴香港瓶的頭馬「真強」，分別取得亞軍及季軍，但同時擊敗了後來勝出英皇錦標2400米一級賽的「歌利巨人」。週日一仗，兩駒的表現或會進一步證明尚蒂伊大賽的水準。

兩匹法國代表「侯爵」及「鮮紅葉」今仗的檔位於抽籤儀式臨近尾聲時才揭盅。「侯爵」排在「橡木城」隔鄰的第12檔，牠的鞍上人巴米高將須好好思考在陣上如何取位；由溫蘿執韁的「鮮紅葉」將自第4檔起步。

顧永賢委託他的兄弟Jean-Paul代表上台參與抽檔儀式，這位知名賽馬車練馬師在離開禮台時笑容滿面。

顧永賢坦承7歲的「鮮紅葉」若週日能在更軟的場地上競逐的話，爭勝機會將會更高，但很高興馬兒自第4檔起步，讓溫蘿取位可更靈活。

顧永賢說：「檔位很理想，我兄弟對『4』這個數字特別有感覺。他之前已說過那是他的心水號碼，所以真的很幸運。」

顧永賢本週一直親自為「鮮紅葉」主操，今早他稍微放鬆對這匹「萬得樂」兒子的約束，讓牠在全天候跑道上超越牠的伴課馬。

顧永賢說：「今天適宜讓『鮮紅葉』稍為加快步速，而昨天的話就太早了。馬兒每天都有進步，目前頗有新鮮感，牠讓我覺得牠今天想稍為加速。」