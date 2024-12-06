【國際賽晨操】2英國賽駒跳草　星迷一千米教閘　

今朝海外賽操練繼續，一對英國賽駒率先於草地跑道亮相，崔護再來之「譽滿杜拜」展開來港後第二課草地快跳，晨課操練由郗國思太太Maureen全程監督，跳罷後更加一齊陪伴馬匹行返隔離營。

對於Maureen嘅身份，其實並唔係練馬師太太咁簡單，本身更係已故英國之寶柏葛嘅長女，而佢接受在場傳媒訪問時，雖然闊別多年重臨，但由17歲代表英國馬術隊訪港，年青時亦不時有來港遊玩經驗，但作為代表領軍征港，卻係首次。

雖然「譽滿杜拜」兩度征港跑女皇盃，表現遠不及澳洲出戰表現，但Maureen表示要面全球最佳2000馬「浪漫勇士」，對於每一匹賽駒都是嚴峻考驗，加上馬匹逐漸年長落腳轉慢，現時2400米肯定比2000米理想，不過今屆香港瓶陣中歐洲精英雲集，絕對是一場硬仗，所以只有盡力而為。

至於出戰香港短途錦標之「星迷」，今朝跳草之餘，卻選擇以教閘模式進行，於1000米起步點起步，然後由黎應揚起步後順勢慢試，練馬師白祈達亦有於閘口親自打點，而馬迷今年就外隊馬匹操練，更加多元化，昨日「港邊小區」與「齋月」破天荒於千八米起步點彈閘，今朝就輪到「星迷」於一千米起步點進行閘相測試，草、泥彈閘兼而有之。