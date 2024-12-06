【國際賽晨操】歐洲兩位名帥閃亮沙田

今朝有兩位海賽重要賓客露面，分別係費伯華同埋岳伯仁兩住歐洲名帥，當中費伯華上年以「真強」捧走香港瓶，今年佢就重點出擊，派出高多芬旗下「侯爵」力爭2連勝，今朝到場，佢就一直同助手響欄邊監督，睇實「侯爵」於泥地出試，而馬匹操罷行過佢面前，費伯華即時以法語向策騎員垂詢馬匹反應，動態相當積極。

費伯華嚟緊下星期一(9日)，將會係佢79歲生日，去年國際賽響10日舉行，「真強」揚威香港瓶，成功為佢補祝生日快樂，而今次「侯爵」若然成功為佢冧攤，就會變成預祝生日嘅最佳禮物，當然別具意義，加上巴米高跑完今場之後，就會由藍營跳糟去阿加汗做主帥，呢場同藍營今年最後合作嘅G1賽事，相信騎練都擁有無比戰意。

另一位古摩亞陣營名帥岳伯仁，同費伯華一樣都係昨午到港，隨即於今朝露面，檢閱出戰國際賽4匹賽駒，盃、瓶兩場各佔兩駒，當中去年於香港盃得亞之「盧森堡」，將會係退役前最後一戰，不過今屆捨盃跑瓶，岳伯仁解釋馬匹目前性能，肯定以里半最合，剛於美國育馬者盃草地大賽落敗，但練者認為賽事步速不合發揮，馬匹繼續保持作戰狀態，因此決定捲土重來，再次出戰香港國際賽。

至於今屆香港盃，岳伯仁派出2匹三歲馬女出戰，兩駒在跑完育馬者盃賽期後，一併來港繼續保持作戰水準，但以目前進度，佢認為剛於育馬者盃草地大賽，名次比「盧森堡」先一位跑第5嘅「展翼遨飛」，評價更高，絕對係今屆賽事黑馬分子。