龍王2.0？賢德之君誓破主隊壟斷香港短途錦標！

1200米一級賽香港短途錦標近年幾乎成為了主隊的天下，外隊馬只有日本賽駒曾成功奪魁，今年賽事將周日上演，3匹日本代表將施展渾身解數爭標。

近12屆香港短途錦標，只有一代名駒「龍王」與「野田重擊」能夠作客奪冠，打破港隊壟斷。日本代表今年在此賽派遣強陣，戰績最強當數「賢德之君」。「龍王」先後兩度攻下香港短途錦標，之前一仗均在日本揚威短途馬錦標。「賢德之君」進軍香港短途錦標的部署與「龍王」大同小異，上仗以出色表現勝出短途馬錦標，首次揚威一級賽。

「賢德之君」曾於3月以熱門身份角逐高松宮紀念賽，惜無功而還，賽後更因膝傷而須休賽一段長時間，但復出後首戰即於上仗打開一級賽勝門。練馬師杉山晴紀說︰「馬兒在短途馬錦標的表現讓人喜出望外，畢竟是牠久休後的復出首仗，賽前我有點擔心牠的演出，但牠發揮完美。牠競逐高松宮紀念賽後膝部受傷，其後復元得很好，出戰短途馬錦標的準備工夫也很好，現時膝部已全無問題。該賽後日本今年再沒有1200米大賽上演，今仗是我們的好機會。」

「賢德之君」今仗抽得9檔，杉山晴紀相信此駒首次遠征海外能夠交出好成績，但對對手也不敢掉以輕心，他說：「我認為與實力強勁的香港賽駒競爭殊不容易，但『賢德之君』曾勝出一級賽，而且水準上乘，值得一試。牠抵港後頭一至兩天有點緊張，因為這是牠首次遠征海外，但牠現已適應了新環境。」

「賢德之君」今仗也要面對兩匹日本代表的挑戰，其宿敵「濠城」前仗勝出二級賽人馬錦標，盡顯級數，上仗則在短途馬錦標中對牠步步進逼，最終僅負馬頸位。

「濠城」同樣十分適應沙田的環境，馬房代表小峯孝說：「在短途馬錦標後，我們決定來港出戰，牠現時的狀態理想，馬兒在對面直路開始進行操練，立刻進入狀態，並躍躍欲試，牠看來有點緊張，但狀態則沒有問題。」