盧森堡香港瓶拚盡　務求光榮退役

愛爾蘭著名練馬師岳伯仁在2400米一級賽香港瓶的戰績斐然，曾3度勝出此賽，他今年安排「盧森堡」轉戰這項大賽。現年5歲的「盧森堡」服役以來，每年均能揚威一級賽，此駒跑畢今仗後便會退役，明年加入古摩亞陣營的種馬行列。

「盧森堡」去年出爭香港盃，僅以短馬頭位之差屈居「浪漫勇士」之後跑獲亞軍，周日牠將角逐更長途程的香港瓶。岳伯仁說︰「我們認為『盧森堡』去年一仗的演出優異，牠是匹甚具級數的佳駟，去年在該賽交出凌厲後勁，在終點上僅敗，看來我們部署牠跑一哩半的話應適合牠發揮。」

岳伯仁續說︰「馬兒在育馬者盃草地大賽的發揮相當不俗，表現遠勝預期。牠跑畢今仗後便會轉任種馬，牠一直是匹優秀賽駒，不但體格壯碩，而且演出準繩。雖然馬兒並非每次都是爭標要角，但我們十分期待賽事的來臨。」

岳伯仁曾於2015年及2017年憑「高地之舞」兩奪香港瓶，其後於2020年再憑「業界巨頭」摘下桂冠，他今次除了派出「盧森堡」參賽外，也會派遣在日本培育的「浪接浪」上陣。「浪接浪」父系出自日本名駒「真心呼喚」，去年攻下2800米一級賽聖烈治錦標，其後今年在愛爾蘭勝出一項2000米三級賽。

岳伯仁說：「『浪接浪』現時的狀態可能是全年最佳，牠今年的表現未算突出，但現時狀態良佳，我們很滿意牠的操練表現。2400米及好地正適合牠發揮。」

此外，岳伯仁將派出兩匹3歲雌馬出戰香港盃，其中「滿足」將由莫雅主轡，此駒今年曾勝出約克郡橡樹大賽，是「天文學家」第100匹贏得一級賽冠軍的子嗣。

另一匹代表岳伯仁參加香港盃的雌馬是「展翼遨飛」，此駒今年4月才出道，上仗在育馬者盃草地大賽跑獲第5名，比「盧森堡」高一位。岳伯仁說：「我們有一些賽事可選擇讓『展翼遨飛』參加，而最終認為今仗的2000米應適合馬兒發揮。牠將居前競跑，也十分容易策騎，且在不斷進步中。至於『滿足』，牠有時會搶口，我們認為今仗步速會適合牠發揮，牠上仗在美國上陣，該仗步速對牠來說不夠快，我們覺得留後競跑應該合適，有助牠放鬆來跑。」

岳伯仁麾下賽駒的質素，向來是國際馬壇的指標，他今年派遣到港的參賽馬陣容或許未算是歷來最強大，但他認為假如屆時得到運氣之助，也有機會贏得獎金，他說：「我旗下的參賽馬的確不是大熱分子，但牠們都十分出色，相信有力爭勝。當然，這有一定難度。雖然賽場上有種種不能控制的變數，但牠們有機會爭勝。」