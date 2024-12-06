32屆法國冠軍練馬師　蟬聯香港瓶有晒部署

費伯華於1999年首度派遣馬匹前來參與香港國際賽事，那匹馬名為「博爾吉亞」，在柏兆雷胯下角逐香港瓶，結果一擊即中。

相隔15年後，費伯華才再度踏上香港瓶的頒獎台，紀仁安於2014年夥拍「富林特郡」，他攻下該項2400米一級賽。然後就在12個月之前，這位法國王者級練馬師第3次摘取香港瓶桂冠，這一次勝出的馬名為「真強」，建功騎師亦是紀仁安。這麼多年來，費伯華在香港瓶累計派出13賽駒上陣，獲得3冠4亞1季。

在香港瓶的歷史上，法國代表的成績首屈一指，合共奪得11屆冠軍。其次是英國代表7番奏凱，日本代表5度掄元。主隊，即是香港代表，亦勝出3屆。今年，費伯華派出「侯爵」替其馬房爭取蟬聯香港瓶。

「侯爵」在很多方面與「真強」有共同點，例如費伯華甚至同樣以一級賽拜仁大賽作為此駒來港前的熱身賽。但兩者亦有不一樣之處，去年「真強」來港前在慕尼黑一役贏得漂亮，但「侯爵」今年在該賽的機會因場地軟爛而打了折扣。費伯華表示：「牠的備戰程序不算理想，在德國一役場地太過軟爛，牠雖然喜歡跑軟地，但並非軟爛到那個程度。」

遠征德國之前，「侯爵」出爭二級賽巴黎市議會大賽，留前鬥後，直路上力追「歌利巨人」及「恰妙事」，獲得季軍，該役是牠久休復出，對上一仗已是今年6月初出爭二級賽尚蒂伊大賽，以馬鼻之差飲恨於「真強」蹄下，屈居亞軍。 費伯華說：「以其與『真強』比拚的賽績而論，今次牠大有機會言勝。但以評分而論，牠的機會排在第5位。尚蒂伊大賽的賽績是對其今仗機會樂觀的理由，但牠必須交出同樣的水準。」

費伯華將於年底第32次登上法國冠軍練馬師寶座，一個令人難以置信的數字，對於甚麼馬匹適合遠征，他也有自己一套見解。費伯華：「我們一直透過派馬遠征，與其他地方的馬比試，來吸取知識及經驗，希望今仗會有快步速，這匹馬脾氣很好，很容易適應不同環境。跑2400米只要步速正常，檔影響應該不大，而此賽步速相信不會太慢。」