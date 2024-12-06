當年21歲已在港策騎　薛凱華論盡3場G1坐騎

澳洲好手薛凱華周日將第3次在香港上陣，但有別於他21歲首度亮相沙田時的情況，他今次主轡的馬匹實力大有提升。

現年42歲的薛凱華在今年香港國際賽事中中有3匹坐騎，當中最受矚目是代表澳洲的長途佳駟「不戰而勝」，人馬去年合作連勝考菲爾德盃及墨爾本盃兩項一級賽。薛凱華除了為「不戰而勝」操刀外，也會策騎「摯誠推介」出戰香港短途錦標，他同時他也為「港邊小區」披甲，出爭香港一哩錦標。

薛凱華曾兩度來港客串，先於2004年因填補騎師不足而獲邀來港策騎1個月，然後再於2012年來港短暫策騎，他在兩段客串期內曾取得不少頭馬。

這位兩奪墨爾本盃的好手將於周日早上飛抵香港，他坦言以往通常會在每年這個時候度假，但也很期待今次有機會首度在海外揚威一級賽。薛凱華認為「不戰而勝」是他策騎過的最出色長途馬，薛凱華說：「馬兒傷癒後已回復佳態，對於一匹自勝出墨爾本盃後休賽了一年的馬匹來說，我認為牠上仗的表現並不失禮。頭馬『精緻之道』固然贏得精彩，但『不戰而勝』也跑得出色。」

「不戰而勝」上仗於休賽一年後便以2000米一級賽作復出戰，薛凱華表示原本預期馬兒會在末段力弱，他說：「即使牠末段力弱，但仍未有放棄，最終力保季席，充分展現爭勝決心。」薛凱華表示「不戰而勝」需留後競跑，待末段交出凌厲加速力。

同日香港短途錦標，外界幾乎一致看好「嘉應高昇」，而薛凱華則首次策騎「摯誠推介」，薛凱華表示：「『嘉應高昇』看來實力非凡，我們需要有所進步，並計劃出閘後輕鬆向內移入，如果牠能交出最佳水準，或能跑入位置。」

至於「港邊小區」，薛凱華認為今仗加佩眼罩或會表現有進，可望在擅跑的1600米途程上交出最佳水準。