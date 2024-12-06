雷神重臨有一車接風馬

莫雷拉周日重臨出戰國際賽，夥拍日本賽駒覬覦3項國際一級賽之餘，少不免於其餘場次客串，方嘉柏全日提供兩匹坐騎，另外接手呂廐PPG新星「包裝天將」更加備受矚目，一手好牌於明日大賽場合與本地賽事雙線進襲，雷神大有機會連場報捷。

去年莫雷拉先後於冠軍賽馬日與香港國際賽日兩度返港客串，方嘉柏俱有力撐老友，上季冠軍賽馬日騎練合作，就以「包裝旋風」贏馬，而於年尾國際賽日合作2駒，有已轉廐之「非惟僥倖」力拚跑第4，相隔一年再度攜手，自然期望可以再次擦出勝利火花。

喜旺駒故劍重逢

「喜旺駒」服役首季5戰由雷神包辦，首戰一出即勝並且締造4連勝佳績，但自雷神離港，雖然不乏上名紀錄，但已經兩季未再贏過，今次屬季內復出首戰，因緣際會與雷神故劍重逢，務必為此駒衝擊久違了的頭馬。

另一匹方嘉柏馬房「三軍勇將」，上場三降四出戰谷草1200米，對比前仗同程落敗表現，已有截然不同追勢，今次轉場出擊兼且增程跑1400米，以季初未在狀態下出戰此程，表現尚且不差，班利兼且有雷神加持，交代心態也是毋庸置疑。

至於尾場再與「包裝」系合作，其實「包裝天將」一直由潘頓主理，上仗升班因太輕磅被迫換人，今場再遇相同問題，原本一哥考慮積極造磅，但幕後為免部署上有任何顧慮，提前落實與雷神合作，而莫雷拉對上一場在港頭馬正係「包裝旋風」，且看今次騎者能否把握機會，為「包裝」系再建奇功。