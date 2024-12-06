世一麥道朗登基　感恩能與莫雅戴圖理相提並論

香港國際賽事歡迎晚宴今晚假會展舉行，並向麥道朗頒發全球最佳騎師獎。

麥道朗表示一年前完全冇諗過可再次成為全球最佳騎師，他說：「我認為自己只喺2022拎到呢個獎，呢兩年因為多咗去海外客串，增強我嘅心理質素，加上經驗嘅累積，最後成功得獎。我好享受我依家做緊嘅嘢，我唔會視為工作。今次獲獎意義非常重大，當你見到戴圖理同埋莫雅都只係贏到4次，就知呢個獎有幾難攞。我好自豪可以被與莫雅、布宜學、布文、戴圖理等世界高手相提並論。我成長過程中受到布文啟發，希望有朝一日可以達到佢嘅高度。」

第2次獲頒全球最佳騎師獎嘅麥道朗一度哽咽：「我好榮幸參加咁美好嘅國際賽事周，好感激過去12個月以來，所有馬主、練馬師嘅支持，好感激有太太莫莉安同埋媽媽Dianne嘅陪伴同埋見證，過去好多起起跌跌，係佢哋嘅陪伴同埋支持，成就今日嘅我。」

談到「浪漫勇士」，麥道朗亦非常感觸：「對我嚟講，『浪漫勇士』係一位好好嘅拍檔，佢帶到我去一個想象唔到嘅高度，佢令我有自信心，證明自己有能力喺國際舞台立足，證明我值得策騎全球最佳馬匹。依家『浪漫勇士』不只是代表我、沈集成及馬主劉柏輝，而是代表全香港人，希望星期日可以再次為大家帶來好成績。」