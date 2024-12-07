4屆英國冠軍騎師建議遠飛標槍征港搶瓶

「遠飛標槍」迄今的競賽生涯中，慣常騎師兼4屆英國冠軍莫艾誠一直扮演舉足輕重的角色，這位頂級好手認為今屆香港瓶極合這匹英國中長途佳駟發揮。

郭能及艾兆禮在「遠飛標槍」服役早期，均曾夥拍該駒上陣，但牠近仗已轉由莫艾誠執韁。莫艾誠曾策牠第2度攻下二級賽約克郡金盃，並奪另一項二級賽太子妃錦標。「遠飛標槍」其後進軍一級賽愛爾蘭聖烈治大賽，不敵今年歐洲長途王者「饒舌達人」，只能跑獲季軍，賽後莫艾誠即建議安排此駒來港參戰香港瓶。

練馬師布銘球說：「在愛爾蘭一役沿途賽事形勢有點不利，該賽沿途步速偏慢，不合此駒發揮。莫艾誠賽後表示不妨安排牠到香港，他相信此賽對牠應會較為合適，一眾參賽馬或會以較快步速競跑，馬兒跑偏快地看來也合腳法。『遠飛標槍』今年上陣次數較少，現時仍甚具新鮮感，因此我們決定安排一試。」

「遠飛標槍」曾兩度前赴杜拜，亦曾在沙特阿拉伯上陣。布銘球說：「此駒喜歡乘機前往海外出賽，在彼邦上陣經常有好表現，而且現時大熟大勇，牠今年的實力已達至另一層次。今年試過安排牠縮程角逐新市場的2400米賽事，牠以出色姿態掄元。我當然知道沙田的賽道有所不同，但正正是牠在該賽中的優異演出，讓我們作出這個決定。」

香港瓶另一匹英國代表「譽滿杜拜」以往多次來港出爭2000米大賽，然而今次轉戰2400米香港瓶，練馬師郗國思的妻子及助理練馬師Maureen表示「譽滿杜拜」今年夏天在2400米的演出令他們感到鼓舞。她說：「此駒年紀漸長，今年較早時間在法國勝出一哩半賽事，跑此程看來樂在其中。」