曼聯傳奇領隊愛駒　誓阻浪漫勇士3連霸香港盃

英國練馬師范鴻禧對旗下「飛舞心靈」寄予厚望，認為有力阻止「浪漫勇士」完成香港盃3連霸偉業。

「飛舞心靈」今年已兩度在中東地區攻下獎金豐厚的大賽，范鴻禧當然希望馬兒在港再下一城。這匹後勁強橫的7歲賽駒，今年2月在沙特阿拉伯攻下二級賽新未來城草地盃，最近更成功蟬聯二級賽巴林國際錦標。

范鴻禧表示「飛舞心靈」的勇態前所未見：「我認為牠上仗在巴林的表現是出道至今最出色的一仗，跑至最後600米，牠已看似有望以佳勢獲勝。該仗亞軍馬在最後直路上率先發力，一直以勁勢衝刺，但我駒最終仍能將牠趕過。牠在最後約100米以勁勢完成賽事，今年該賽的頭馬時間較去年快了4.5秒，這兩年的賽事俱在同一途程及相若場地狀況下舉行。」

「飛舞心靈」曾兩度前赴杜拜出戰頂級大賽，可惜無功而還。分別為一級賽傑貝哈特錦標跑獲第4名，以及在一級賽杜拜司馬經典賽以第11名過終點，范鴻禧認為此駒在杜拜司馬經典賽一役落敗情有可原，他說：「牠在杜拜一仗起步緩慢，完成賽事後腳部更顯得甚為疼痛，傷勢不輕，不過牠現在經已無恙。」相信周日好些人士都會密切留意「飛舞心靈」的表現，當然包括其合夥馬主、曼聯傳奇領隊費格遜爵士。

列陣香港盃另一英國代表為「勇狐隊」，練馬師包義定訓練、其妻子及助理Anna Lisa Balding希望該駒今仗嘗試在一級賽中取得重要突破，她說：「馬兒奪下東帝錦標一役表現可人，其實牠之後應可勝出貝蒙打吡邀請錦標，可惜賽事早段落後太遠，結果後上不及，僅得亞軍。」

「勇狐隊」過去一星期在沙田晨課時段的操練表現，令幕後團隊相當滿意。包義定說：「牠剛於數周前上陣，已具備作戰水準。此駒能征慣戰，現時態況很好。」