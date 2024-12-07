加州星球冀成首匹兩勝不同國際賽香港馬

「加州」系的黃紅色綵衣，早已為香港馬迷耳熟能詳，而此系馬也曾一再在最高級別賽事取得好表現。本周日，「加州」系綵衣將再有機會揚威沙田馬場。

由已故馬主梁欽聖擁有的「加州萬里」，成為首匹連續兩年在香港盃摘冠的賽駒，之後僅得「浪漫勇士」可以取得相同的成就。馬迷於周日會再見到梁氏家族著名的綵衣在綠茵場上馳騁，梁欽聖的兒子梁君宇，對「加州星球」寄予厚望。曾於2022年攻下香港一哩錦標的「加州星球」，倘若今仗在香港短途錦標勝出的話，便會成為首匹能勝出兩項不同香港國際賽事的香港賽駒。

梁君宇說：「對於抽得2檔，我十分高興，『加州星球』是匹喜歡領放的馬，只要早段沒有馬匹向牠施壓，牠會有不俗機會。2檔無疑有助發揮，但我也明白在賽馬世界中並沒有絕對。『嘉應高昇』肯定是爭勝要角，我亦看到牠抽得11檔起步，但我只會專注『加州星球』的陣上發揮。毫無疑問，『加州星球』是我家族養過的馬匹當中屬其一最佳。」

梁氏家族對馬匹的熱愛，可追溯至梁君宇的祖父梁挺生博士，自上世紀80年代，梁挺生博士便活躍於香港馬圈，之後「加州」系賽駒廣為馬迷熟悉，如「雲中龍」、「告魯夫」、「加州皇子」、「加州萬里」、「加州福星」及「加州金獎」等。

梁君宇表示說：「雖然我不是太年幼便已喜歡賽馬，但隨着家人養過多匹好馬，我亦不斷更喜愛賽馬運動。我們會繼續努力引入更多具質素的好馬來港，希望家族能夠擁有更多一級賽駒。」