【香港一哩錦標】神志勇進改戰略　練馬師封嘴：係機密！

對上一匹日本代表能揚威香港一哩錦標 已要數到2019年的「頌讚火星」。由池江泰壽訓練的「神志勇進」，今年將力爭成為繼「頌讚火星」之後，另一匹在香港一哩錦標報捷的日本賽駒。池江泰壽表示將改變陣上戰略，冀能完成任務。

曾訓練名駒「黃金巨匠」的池江泰壽，去年派出「神志勇進」角逐香港一哩錦標，馬兒留前鬥後，但姍姍來遲，在頭馬「金鎗六十」之後跑第4名。

現年6歲的「神志勇進」今年出爭安田紀念賽，以半個馬位之微不敵頭馬「浪漫勇士」，跑獲季軍，上仗角逐一哩冠軍賽以出色表現摘桂。池江泰壽說：「相比去年『神志勇進』仍在進步中，但坦白說，去年我們的戰術未算奏效，希望今年我們的戰術運用會比去年為佳，不過這屬於機密。」

池江泰壽去年亦派出「輕風飛」出爭香港瓶，結果跑獲亞軍。總結去年的經驗後，池江泰壽希望今次能在香港取得佳績，他說：「一旦落實遠征，我們便需要有信心，無疑在賽馬世界中有很多不確定因素，亦會困難重重，但我們無懼挑戰，定必豁盡全力。此賽現已成為全球焦點，作為練馬師，我有責任向外界展示日本賽駒在世界馬壇的超卓實力。」

池江泰壽續說：「我於周五早上在沙田馬場的草地跑道一行，場地狀況看似會比以往乾快，與京都競馬場的場地狀況類似，而『神志勇進』既能在京都勝出一哩冠軍賽，我預期牠周日之戰也會跑得好。」

日本賽駒「頌讚火星」揚威香港之前，曾勝出朝日盃未來錦標及NHK一哩賽。今年列陣香港一哩錦標的「遠觀天象」，也先後在該兩項錦標奏凱，被視為日本新一代一哩星級賽駒。練馬師高野友和說：「策騎員說牠根本是不同級數的馬。」

現年48歲的高野友和，曾訓練出5匹一級賽冠軍，包括2015年日本盃盟主「湘南魔瓶」。「遠觀天象」兩歲時3戰全勝，更榮膺日本最佳兩歲雄馬。

「遠觀天象」踏入3歲後先以三級賽共同通信盃為復出之戰，結果僅不敵「駿天潮城」而跑獲亞軍，翌仗出爭日本二千堅尼再次居頭馬「駿天潮城」之後，取得季軍。團隊繼而決定讓馬兒回師1600米，最終撃敗櫻花賞亞軍「百塔意城」奪魁。「遠觀天象」迄今3戰1600米均未嘗敗績。

秋季時，「遠觀天象」因發燒而避戰二級賽富士錦標，因此今仗將是此駒今年5月之後的首次上陣。高野友和說：「該次發燒並非嚴重，現已無大礙。今次是牠首次遠征，但目前狀態甚為勇銳，川田將雅於周三策騎快試，他對馬兒的表現感到滿意。」