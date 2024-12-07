【張基焦點】勁先生縮程威力大

潘頓近年於香港國際賽日成績理想，周日除了手執香港短途錦標擂台躉「嘉應高昇」外，其餘賽事不乏惡馬，「勁先生」跑回短途隨時威力更大，「包裝福星」增程跑1400米肯定更合腳法，有權包辦第1口孖寶。另外，「開心寶寶」上仗有意外才輸得遠，再用麥道朗要吼實。「金陽飛駒」則擺明想盡快贏馬交代，鬥志必堅。

第1場四班1200米，「勁先生」季初首戰於泥地1200米從後殺上輕鬆掄元，姿態出色，其後轉場增程跑1400米無疑走勢不差，但效果不算太理想，上仗輸完安排上從化密密做工夫，埋門有試大閘，今次回師1200米短途，根據上兩仗演出，草地性能無問題，況且改用潘頓執韁，應有更佳發揮。

第2場四班1400米，「包裝福星」質素不差，只是比較遲熟，上季未夠時間成長，因此初出一仗未能入三甲，今季初出賽前曾輕微發燒停課，狀態得七成下輸畀「增強」得亞軍，剛戰再跑1200米戴羊毛面箍，抽外檔早段上口走得太急，表現不進反退，雖然如此，但今次增程跑1400米更合腳法，抽13檔問題不大，可以補中。

第3場三班1200米，「開心寶寶」上仗沿途跟好位，入直路受阻未能望空後收慢，可以當無跑過，4歲馬經驗不多，有時講究陣上形勢，剛戰敗不足據，今場快馬不少，相當好跑，再用麥道朗可收復前失。

第6場三班1800米，「金陽飛駒」幕後肯定想交代，剛戰跑田草2000米略為跟前，但本身較力短，拉士未能維持勁勢，今回縮程跑1800米，換潘頓應更掌握發力尺寸，坐二望一。