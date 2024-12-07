【進階選項】自由島撼浪漫勇士

今年日本隊遠征海外尚未有一級賽落袋，香港國際賽事乃最後機會，「自由島」贏得三冠雌馬後可於日本盃及杜拜司馬經典賽上名，卡士極高，今年騎練由「先見」換上馬后再挑戰香港馬王「浪漫勇士」，期待！

8場香港盃

「浪漫勇士」挑戰成為首匹3勝香港盃馬匹，上場輕取本地評分低50分的「嘉應傳承」十分合理，但狀態肯定以今次最高峰，跑法彈性任何檔位對牠問題不大。目前要研究是否有級數更高馬匹能將其打低，若以之前二級賽實力的「先見」可在漏閘失位下僅負於「浪漫勇士」，則今年中內田充正帶領2023年三冠馬后「自由島」更添勝算，當然還要看川田先生能否發揮出2021年「唯獨愛你」贏此賽水準。

「自由島」乃繼「貴婦人」及「杏目」後最有霸氣馬后，剛周四朝試跑輕盈，倘回復去年日本盃負於「春秋分」九分水準，絕對有機會脫穎而出。「鍵琴高奏」與連達文的確合拍，贏打吡兼上場秋季天皇賞可與「勝局在望」串Q，抵港後神態活躍。岳伯仁一對良血馬，「滿足」近仗失望，反而「展翼遨飛」這匹「紫陽花」女兒持續進步，放頭操控步速或有驚喜。

4場香港瓶

草如茵捨難取易

跑哩半海外賽駒有絕對優勢，過去5屆例有日本代表跑入前兩名，「草如茵」年初在京都紀念賽可以衝贏「寶徠歌劇」，後駒之後揚威大阪盃。本已入選跑日本盃，最後得悉獲邀征港立即棄權，擺明捨難取易，池添謙一留日爭一級賽，強配杜滿樂更硬淨，2檔守靚位跑法可賺步速。

「遠飛標槍」在歐洲只值二級賽水準，套在此組實力啱啱好，莫艾誠主戰4次全入三甲。「鮮紅葉」去年大貪跑日本盃潰不成軍，以賽績計，雖7歲但今年比去年略進，9月福伊錦標段段有，在沙田馬場合腳法。「橡木城」是日本3歲馬女，配雷神曾勝櫻花賞，如今重逢當是爭勝原動力，但大外檔有考驗。

5場香港短途錦標

嘉應高昇短途霸王

以「嘉應高昇」今季贏馬姿態、跑法及所造時間，任何檔位相信亦難阻其登上新一代短途霸主地位，賽前準備工夫完整，希斯以往憑「更歡笑」勝出此賽，谷馬跑大賽當令人有信心。

前日本馬王「龍王」曾兩勝香港短途錦標，其子嗣「野田重擊」亦曾揚威，今屆亦有匹「里見夢境」挑戰，排好檔兼換上雷神有機會一爭，上場短途馬錦標沿途蝕位太多敗不足據。餘下配腳席位揀港隊馬，「加州星球」平磅跑壓力大減，出閘順利有望搶欄，形勢並不差。另外，蔡廐一對「驕陽明駒」及「嫡愛心」都近況極勇，且用上大賽高手，亦可爭位。

7場香港一哩錦標

錶之銀河唔怕14檔

馬王「金鎗六十」去年排14檔休出即勝，今屆何澤堯的「錶之銀河」同樣抽到最外檔，剛戰發力略早結果後勁不如預期，賽前試泥閘刻意走內欄追，但抽外檔亦無懸念留前鬥後，只要場地正常無偏差，仍有機會後發先至。「遠觀天象」是匹頗有神秘感的日本代表，計賽績與早年勝出此賽的「頌讚火星」不相伯仲，發燒後欠一場熱身有點瑕疵，但剛周三朝落草地試身輕似燕，觀感甚佳，1600米3戰未逢對手。

「別具風味」是匹有前有後，質素甚高法國代表，上場遠征澳洲金鷹錦標亦不過僅敗，深信其實力與同主「卓倫谷」相距不遠，一路奇兵。「遨遊氣泡」及「神志勇進」上屆分列亞、殿軍，計及排檔跑法，始終前駒佔主場之利，與麥道朗又夾，作配仍合。